T20 Mumbai League: श्रेयस अय्यर ने खेली संभली हुई पारी, आदित्य तारे की विस्फोटक इनिंग, 3 विकेट से हारा रॉयल्स

T20 Mumbai League: टी20 मुंबई लीग 2026 में सोबो मुंबई फाल्कन्स ने आखिरकार अपनी पहली जीत दर्ज कर ली. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में फाल्कन्स ने एमएससी मराठा रॉयल्स को 3 विकेट से हरा दिया. मैच आखिरी ओवर तक गया, लेकिन फाल्कन्स ने शानदार वापसी करते हुए जीत अपने नाम कर ली. 153 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी फाल्कन्स की शुरुआत शानदार रही. अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज आदित्य तारे ने आते ही बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए.

तारे ने सिर्फ 19 गेंदों में 42 रन बनाए. उनके साथ ईशान मुलचंदानी ने 29 रन की उपयोगी पारी खेली. दोनों ने पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. इसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 24 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे. उनकी पारी की बदौलत फाल्कन्स का स्कोर 12 ओवर में 106/2 हो गया था.

श्रेयस के आउट होते ही मैच में आया बड़ा मोड़

श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मुकाबला अचानक बदल गया. मराठा रॉयल्स के गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर मैच में वापसी कर ली. फाल्कन्स ने सिर्फ 21 रन के अंदर 4 विकेट गंवा दिए और टीम दबाव में आ गई. ऐसे समय में गौतम वाघेला ने जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने 23 गेंदों में नाबाद 26 रन बनाए और टीम को 5 गेंद बाकी रहते जीत दिला दी.

साहिल जाधव की फिफ्टी भी नहीं बचा सकी मराठा रॉयल्स