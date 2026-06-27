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शोएब अख्तर का आतंकी कनेक्शन? भाई के जनाजे में दिखा लश्कर नेता, वीडियो वायरल

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर के जनाजे में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कई नेताओं की मौजूदगी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. इस घटना के बाद पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की गतिविधियों को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 27, 2026 2:43:56 PM IST

शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में दिखा आतंकी.
शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में दिखा आतंकी.


पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर के जनाजे के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. इस जनाजे में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का राजनीतिक संगठन माना जाता है. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में ये नेता जनाजे की नमाज में शामिल होकर दुआ करते नजर आए. इसके बाद पाकिस्तान में आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों की मौजूदगी को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनाजे में पीएमएमएल के इस्लामाबाद प्रमुख इनाम-उर-रहमान कम्बोह, उप महासचिव अब्दुल्ला तूर, जोनल महासचिव हाफिज उमर, खिदमत कमेटी के चेयरमैन अमजद भट्टी समेत कई अन्य नेता मौजूद थे. बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के करीबी माने जाते हैं. इन नेताओं की मौजूदगी ने पूरे मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया है.

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दिल का दौरा पड़ने से हुई थी शाहिद अख्तर की मौत

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, शाहिद अख्तर का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ था. शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर अपने बड़े भाई के निधन की जानकारी देते हुए गहरा दुख जताया था. उन्होंने लिखा कि उनके बड़े भाई अल्लाह के पास लौट गए हैं और जनाजे की नमाज का समय बाद में बताया जाएगा. हालांकि, जनाजे में पीएमएमएल नेताओं की मौजूदगी पर उठ रहे सवालों को लेकर शोएब अख्तर की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

फिर चर्चा में आया आतंकवाद का मुद्दा

इस घटना के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़े संगठनों की गतिविधियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं. भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करता. वहीं पाकिस्तान इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है. अब शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में ऐसे नेताओं की मौजूदगी ने इस बहस को फिर से हवा दे दी है.

Tags: Lashkar-e-TaibaShoaib Akhtar
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