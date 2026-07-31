Home > क्रिकेट > पाकिस्तान को तगड़ा झटका! दिग्गज बैटर के उंगली में फ्रैक्चर, दूसरे टेस्ट से हो सकता है बाहर

पाकिस्तान को तगड़ा झटका! दिग्गज बैटर के उंगली में फ्रैक्चर, दूसरे टेस्ट से हो सकता है बाहर

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. अनुभवी बल्लेबाज शान मसूद बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में फ्रैक्चर के कारण मैच से बाहर हो गए हैं. उनकी इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में भी उपलब्धता पर संशय बना हुआ है.

By: Satyam Sengar | Published: July 31, 2026 1:30:32 PM IST

शान मसूद को उंगली में लगी चोट.
शान मसूद को उंगली में लगी चोट.


पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले बड़ा झटका लगा है. अनुभवी बल्लेबाज शान मसूद बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में फ्रैक्चर होने के कारण इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं. उन्हें यह चोट त्रिनिदाद के ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेले गए पहले टेस्ट मैच की पहली पारी के दौरान लगी थी. उस मुकाबले में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स की तेज गेंद उनके हाथ पर लगी थी. पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 90 रन से हार का सामना करना पड़ा था.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि स्कैन और मेडिकल जांच के बाद शान मसूद के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है. फिलहाल टीम के मेडिकल स्टाफ की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. वह टीम के साथ बने रहेंगे, लेकिन 19 अगस्त से लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट में उनकी उपलब्धता उनकी रिकवरी और मेडिकल रिपोर्ट पर निर्भर करेगी.

You Might Be Interested In

पाकिस्तान के सामने बढ़ी बल्लेबाजी की चुनौती

शान मसूद के बाहर होने से पाकिस्तान की बल्लेबाजी और कमजोर हो सकती है. पहले टेस्ट में टीम का बल्लेबाजी प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. अब टीम मैनेजमेंट को उनके स्थान पर नए बल्लेबाज का चयन करना होगा. अनुभवी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील इस दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं. इसके अलावा दाएं हाथ के युवा बल्लेबाज अवैस जफर भी विकल्प के रूप में मौजूद हैं और उन्हें टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिल सकता है.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सुधार की उम्मीद

गौरतलब है कि अब्दुल्ला फजल भी पहले टेस्ट से पहले पीठ के निचले हिस्से की चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे. लगातार चोटों ने पाकिस्तान की तैयारियों को प्रभावित किया है. फिलहाल पाकिस्तान आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पाइंट्स टेबल में नौवें और अंतिम स्थान पर है, जबकि वेस्टइंडीज आठवें स्थान पर मौजूद है. ऐसे में दूसरा टेस्ट पाकिस्तान के लिए करो या मरो जैसा मुकाबला होगा, क्योंकि टीम हार से बचकर अपनी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अभियान को पटरी पर लाना चाहेगी.

Tags: home-hero-pos-3Shan Masood
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बालों में कौन सा तेल लगाना रहेगा सही?

July 30, 2026

इन 6 हिट फिल्मों में दिखा था मुमताज का दमदार...

July 30, 2026

भारत के 10 सबसे मशहूर GI टैग प्रोडक्ट्स!

July 30, 2026

ICC रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, टॉप-10 में 7...

July 30, 2026

तलाक के सालों बाद राजा चौधरी ने बताया क्यों कस्टडी...

July 29, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाया गुरु का किरदार

July 29, 2026
पाकिस्तान को तगड़ा झटका! दिग्गज बैटर के उंगली में फ्रैक्चर, दूसरे टेस्ट से हो सकता है बाहर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पाकिस्तान को तगड़ा झटका! दिग्गज बैटर के उंगली में फ्रैक्चर, दूसरे टेस्ट से हो सकता है बाहर
पाकिस्तान को तगड़ा झटका! दिग्गज बैटर के उंगली में फ्रैक्चर, दूसरे टेस्ट से हो सकता है बाहर
पाकिस्तान को तगड़ा झटका! दिग्गज बैटर के उंगली में फ्रैक्चर, दूसरे टेस्ट से हो सकता है बाहर
पाकिस्तान को तगड़ा झटका! दिग्गज बैटर के उंगली में फ्रैक्चर, दूसरे टेस्ट से हो सकता है बाहर