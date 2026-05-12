3 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया था संन्यास, अब स्क्वॉड में मिली जगह, टी20 विश्व कप में आएंगी नजर

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साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. सबसे बड़ी खबर अनुभवी तेज गेंदबाज शबनिम इस्माइल की वापसी है, जिन्होंने लगभग तीन साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. साउथ अफ्रीका की टीम 13 जून को मैनचेस्टर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इस ग्रुप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स की टीमें भी शामिल हैं.
37 साल के शबनिम इस्माइल साउथ अफ्रीका की सबसे सफल महिला तेज गेंदबाजों में शामिल हैं. उन्होंने 113 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 123 विकेट लिए हैं, जो इस प्रारूप में किसी भी साउथ अफ्रीकी महिला द्वारा सर्वाधिक हैं. उनकी वापसी से टीम के गेंदबाजी आक्रमण को काफी मजबूती मिलेगी. कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट टीम की अगुआई करेंगी. अनुभवी ऑलराउंडर मारिज़ान कैप और डेन वैन नीकेर्क चोट से उबरकर टीम में लौट आई हैं. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज कराबो मेसो भी कलाई की चोट से पूरी तरह फिट होकर चयन के लिए उपलब्ध हैं.
युवा ऑलराउंडर कायला रेनेके को पहली बार सीनियर विश्व कप टीम में जगह मिली है. उन्होंने अपने शुरुआती नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 53 की औसत से रन बनाए और पांच विकेट लेकर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया. मुख्य कोच मंडला माशिमबीयी ने कहा कि भारत के खिलाफ 4-1 की टी20 श्रृंखला जीत से टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है. उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों ने पिछले कुछ महीनों में कड़ी मेहनत की है और विश्व कप से पहले अंतिम तैयारियां जारी हैं. चयन समिति संयोजक क्लिंटन डु प्रीज़ ने कहा कि टीम का चयन अनुभव, संतुलन और मैच जिताने की क्षमता को ध्यान में रखकर किया गया है. उनके अनुसार यह टीम विश्व कप खिताब के लिए मजबूत चुनौती पेश करने में सक्षम है.
साउथ अफ्रीका महिला टी20 विश्व कप 2026 टीम: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), टैज़मिन ब्रिट्स, नादीन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसेन, शबनिम इस्माइल, सिनालो जाफ्टा, मारिज़ान कैप, अयाबोंगा खाका, सुने लूस, कराबो मेसो, नोनकुलुलेको म्लाबा, कायला रेनेके, तुमी सेखुखुने, क्लो ट्रायन और डेन वैन नीकेर्क.