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पाकिस्तान टीम पर भड़के सरफराज खान, सीनियर प्लेयर्स पर बरसे, बोले- भूमिका नहीं निभाई…

बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज में 2-0 की हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ा विवाद सामने आया है. कोच सरफराज अहमद ने खिलाड़ियों और कप्तान शान मसूद की आलोचना की है. टीम के खराब प्रदर्शन और कप्तानी पर सवाल उठे हैं, जबकि नए कप्तान की चर्चा भी तेज हो गई है.

By: Satyam Sengar | Published: May 24, 2026 5:11:28 PM IST

पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भड़के सरफराज खान.
पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भड़के सरफराज खान.


पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 की करारी हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद टीम के मुख्य कोच सरफराज अहमद बेहद नाराज हो गए. यह हार सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट के बाद और भी गंभीर मानी गई, जहां टीम का प्रदर्शन लगातार कमजोर दिखाई दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, मैच के बाद टीम मीटिंग में सरफराज अहमद ने खिलाड़ियों की कड़ी आलोचना की. बैठक में टीम मैनेजर नदीम चीमा और अन्य सपोर्ट स्टाफ भी मौजूद थे.
कोच ने कहा कि खिलाड़ी टीम के लिए खेलने के बजाय व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो एक गलत सोच है. सरफराज अहमद ने खिलाड़ियों को साफ कहा कि क्रिकेट एक टीम गेम है और इसमें व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा टीम की जीत महत्वपूर्ण होती है. उन्होंने यह भी कहा कि सीनियर खिलाड़ियों ने इस सीरीज में जिम्मेदारी नहीं निभाई. उनके अनुसार, अन्य टीमें लगातार आगे बढ़ रही हैं जबकि पाकिस्तान का प्रदर्शन गिरता जा रहा है.

सरफराज खान ने उठाए सवाल

पूरी सीरीज में पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज चार पारियों में 200 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका. केवल युवा डेब्यूटेंट अज़ान आवैस ही शतक लगाने में सफल रहे. कोच सरफराज अहमद ने कप्तान शान मसूद की कप्तानी पर भी सवाल उठाए. उन्हें मैदान पर निर्णय लेने में कमजोर बताया गया, खासकर डीआरएस (रिव्यू) के इस्तेमाल को लेकर. एक अहम मौके पर मुशफिकुर रहीम और लिटन दास के खिलाफ रिव्यू नहीं लिया गया, जिसके बाद दास ने 126 रन की बड़ी पारी खेली और बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

सलमान अली बन सकते हैं नए कप्तान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरफराज अहमद वेस्टइंडीज दौरे तक कोच बने रह सकते हैं, लेकिन शान मसूद की कप्तानी पर खतरा मंडरा रहा है. अब अगा सलमान को नए टेस्ट कप्तान के रूप में देखा जा रहा है.एक रिपोर्ट के अनुसार पीसीबी जल्द ही शान मसूद को कप्तानी से हटा सकता है. उनकी जगह सलमान अली को कप्तानी दी जा सकती है. बाबर आजम भी टीम में दिखाई दे सकते हैं. देखना होगा कि आगामी सीरीज में पाकिस्तान की टीम कैसा परफॉर्म करती है.

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Tags: Shan Masood
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