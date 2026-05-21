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मोटी बुलाया तो भड़क उठी सारा तेंदुलकर, गुस्से से तिलमिलाई, बोलीं- हमें अकेला छोड़ दो…

Sara Tendulkar Body Shaming Instagram Post: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा को इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ रहा है. एक पैपराजी ने उन्हें सोशल मीडिया पर मोटी बुला दिया है. जिसके बाद वह काफी नाराज नजर आई.

By: Satyam Sengar | Published: May 21, 2026 6:17:13 PM IST

सारा तेंदुलकर ने पैप की जमकर लगाई क्लास.
सारा तेंदुलकर ने पैप की जमकर लगाई क्लास.


Sara Tendulkar Body Shaming Instagram Post: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर इन दिनों काफी चर्चा में है. उन्होंने अपने लुक्स और बॉडी को लेकर तरह-तरह की कॉमेंट करने वालों के खिलाफ जवाब देना शुरू कर दिया है. कुछ यूजर्स ने मजाक उड़ाने वाले कमेंट किए, जिससे सारा काफी नाराज नजर आईं. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना रिएक्शन दिया और ऐसे व्यवहार पर खुलकर बात की. उन्होंने एक पैपराजी की क्लास भी लगाई है. वो भी अपने इंस्टा स्टोरी के जरिए. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.
दरअसल, एक पैपराजी ने अपने इंस्टा अकाउंट से सारा और उनकी भाभी का एक पोस्ट शेयर किया. जिसमें उसने लिखा कि “मोटी वाली सारा है और दूसरी उनकी भाभी.” इसपर जब सारा की नजर पड़ी तो उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान को उसके शरीर या दिखावे के आधार पर जज करना गलत है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि  उनका मानना है कि मजाक और ट्रोलिंग के नाम पर किसी को नीचा दिखाना सही नहीं माना जा सकता. उन्होंने लिखा, तुम अपनी पोस्ट जरूर डिलीट कर सकते हो लेकिन सोच नहीं बदल सकते. ये पत्रकारिता नहीं है हमें अकेला छोड़ दो.”
मोटी बुलाया तो भड़क उठी सारा तेंदुलकर, गुस्से से तिलमिलाई, बोलीं- हमें अकेला छोड़ दो…

ये हरकत बेहद शर्मनाक

सारा ने कुछ पैपराजी पेजों के रवैये पर भी नाराजगी जताई. उनका कहना था कि कई बार तस्वीरों और वीडियो को ऐसे एंगल या कैप्शन के साथ शेयर किया जाता है, जिससे लोगों को ट्रोलिंग का मौका मिल जाता है. उन्होंने इसे बेहद खराब और शर्मनाक बताया. सारा का मानना है कि पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोगों की भी अपनी निजी जिंदगी और सम्मान होता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

बॉडी शेमिंग पर चर्चा तेज

सारा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई है. बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में सामने आए. कई फैंस ने कहा कि किसी महिला के शरीर या कपड़ों को लेकर टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है. लोगों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया को पॉजिटिव जगह बनाना जरूरी है, जहां किसी को अपमानित महसूस न कराया जाए. सारा के इस बयान ने एक बार फिर ऑनलाइन ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा तेज कर दी है. बता दें कि जिस पैपराजी ने उनका यह वीडियो डाला था उसका इंस्टा अकाउंट ताहिर जासूस के नाम से है.

Tags: Sara Tendulkar
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