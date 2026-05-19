ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से हटाने की हुई मांग, संजू सैमसन को मिले जिम्मेदारी, धोनी के दोस्त का बयान

Sanju Samson to Lead CSK: सनराइजर्स हैदराबाद से हारकर उनका कहना है कि मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि टीम इस सीजन में लगातार संघर्ष करती दिखाई दे रही है. सनराइजर्स हैदराबाद से हारकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टूर्नामेंट से लगभग बाहर होने की कगार पर है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी का मानना है कि संजू सैमसन आने वाले आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान बन सकते हैं.उनका कहना है कि मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि टीम इस सीजन में लगातार संघर्ष करती दिखाई दे रही है.

ऋतुराज गायकवाड़ को धोनी के बाद टीम की कमान सौंपी गई थी. उनसे उम्मीद थी कि वह टीम को नई दिशा देंगे, लेकिन इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा. टीम प्लेऑफ की दौड़ में कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसके बाद कप्तानी में बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

संजू सैमसन को मजबूत दावेदार क्यों माना जा रहा है?

मनोज तिवारी के अनुसार, संजू सैमसन सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं बल्कि अनुभवी कप्तान भी हैं. उन्होंने Rajasthan Royals की कप्तानी करते हुए कई मौकों पर बेहतरीन नेतृत्व क्षमता दिखाई है. तिवारी का मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू को भविष्य की कप्तानी को ध्यान में रखते हुए टीम से जोड़ा है. उन्होंने कहा कि ऋतुराज को लगातार दो सीजन कप्तानी का मौका मिला है, लेकिन अब फ्रेंचाइजी नए विकल्प पर विचार कर सकती है. संजू का शांत स्वभाव और मैच को समझने की क्षमता उन्हें कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाती है.

CSK के लिए आगे की राह आसान नहीं

इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स को हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा. अब टीम का अगला मुकाबला Gujarat Titans से है, जहां जीत हासिल करना बेहद जरूरी होगा. अगर चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में जगह बनाने में असफल रहती है, तो अगले सीजन से पहले कप्तानी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. ऐसे में संजू सैमसन का नाम सबसे आगे माना जा रहा है.