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IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में जो खिलाड़ी रुकावट बना, वह 5 रन बनाकर पवेलियन लौटा, आयरलैंड के सामने कटवाई नाक

आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में टीम इंडिया ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया. उनकी जगह संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में रखा गया, लेकिन वह सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए.

By: Satyam Sengar | Published: June 26, 2026 8:41:24 PM IST

संजू सैमसन सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे.
संजू सैमसन सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे.


India vs Ireland: भारत और आयरलैंड के बीच शुरू होने वाले पहले टी20 मैच से पहले हर किसी को उम्मीद थी कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए डेब्यू करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा दिखाने की बजाय संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में जगह दी. हालांकि संजू इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए और सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. वह जय मुंदरा की गेंद पर आउट हो गए.

संजू के जल्दी आउट होते ही सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा देखने को मिला. कई लोगों ने कहा कि जब वैभव को बाहर बैठाना ही था तो जिस खिलाड़ी को मौका दिया गया, उसे कम से कम बड़ी पारी तो खेलनी चाहिए थी. फैंस का मानना है कि शानदार फॉर्म में चल रहे वैभव सूर्यवंशी को अब इंतजार नहीं कराना चाहिए.

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यह भी पढ़ें: IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को किसकी लगी नजर? कौन बना रुकावट, श्रेयस अय्यर ने खोला राज

श्रेयस अय्यर ने पहले ही कर दिया था साफ

मैच से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने साफ कह दिया था कि पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं होगा. उन्होंने बताया कि टीम उसी प्लेइंग XI के साथ उतर रही है जो पहले से तय था. टीम मैनेजमेंट का मानना था कि बिना वजह किसी खिलाड़ी को बाहर करना सही फैसला नहीं होगा. उन्होंने वैभव को लेकर कहा कि वैभव सूर्यवंशी का जब समय आएगा तब उन्हें भी मौका मिलेगा.

अगले मैच में मिल सकता है मौका

हालांकि, सिर्फ एक खराब पारी से किसी खिलाड़ी का करियर तय नहीं होता. संजू सैमसन अनुभवी बल्लेबाज हैं और पहले भी भारत के लिए कई अच्छी पारियां खेल चुके हैं. लेकिन वैभव सूर्यवंशी को लेकर फैंस की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं. आयरलैंड दौरे में अभी मैच बाकी हैं, इसलिए माना जा रहा है कि अगले मुकाबले में इस युवा बल्लेबाज को आखिरकार टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिल सकता है.

Tags: home-hero-pos-3sanju samsonVaibhav Sooryavanshi
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