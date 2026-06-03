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वर्ल्ड कप जिताने वाले संजू सैमसन को BCCI देगा झटका, 2 नाम पर हो रही चर्चा, किसे मिलेगी तवज्जो?

टी20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले संजू सैमसन को भारत की अगली टी20 कप्तानी का दावेदार माना जा रहा था. हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी निरंतरता को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं.

By: Satyam Sengar | Last Updated: June 3, 2026 5:27:57 PM IST

संजू सैमसन टी20 कप्तानी की रेस में नहीं.
संजू सैमसन टी20 कप्तानी की रेस में नहीं.


भारतीय क्रिकेट में आने वाले महीनों में सबसे बड़ा सवाल टी20 टीम की कप्तानी को लेकर रहने वाला है. हाल ही में भारत को 2026 टी20 विश्व कप जिताने वाले सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर भी चर्चा हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भविष्य को देखते हुए टीम मैनेजमेंट नए कप्तान के विकल्पों पर विचार कर रहा है. इस रेस में शुभमन गिल, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं.

कुछ समय पहले संजू सैमसन को भी इस पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा था. टी20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का पुरस्कार जीता था. उस दौरान उनकी कप्तानी की संभावनाओं को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी. हालांकि, अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चयन से जुड़े कुछ अहम लोग अभी भी टी20 क्रिकेट में उनकी निरंतरता को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षर पटेल के पास उपकप्तानी का अनुभव है, जबकि ईशान किशन के पक्ष में उम्र, फॉर्म और नेतृत्व क्षमता जैसे पहलू हैं.

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लंबे समय से पीछा नहीं छोड़ रहा निरंतरता का सवाल

संजू सैमसन ने साल 2015 में युवा उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था. उन्हें हमेशा एक प्रतिभाशाली और आक्रामक बल्लेबाज माना गया, लेकिन उनके प्रदर्शन में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला. यही वजह रही कि वह लंबे समय तक भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाएराजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 2021 से 2024 के बीच लगातार अच्छे रन बनाए और अपनी दावेदारी मजबूत की. इसके बाद चोटों की वजह से उनका 2025 सीजन प्रभावित रहा.

विश्व कप और आईपीएल में दिखाया दम

टी20 विश्व कप 2026 के दौरान जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने लगातार तीन नॉकआउट मैचों में अर्धशतक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा. उन्होंने 477 रन बनाए और तेज स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कीइसके बावजूद कप्तानी की रेस में उनकी राह आसान नहीं दिख रही है. चयनकर्ता अब भी यह देखना चाहते हैं कि क्या संजू लंबे समय तक एक जैसी शानदार फॉर्म बनाए रख सकते हैं.

Tags: bccisanju samson
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