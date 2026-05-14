संजू सैमसन के साथ होगी नाइंसाफी? टीम इंडिया में किसी और प्लेयर को शामिल करने की तैयारी, अजीत अगरकर करेंगे अन्याय

आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 और आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद संजू सैमसन को अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिलना मुश्किल नजर आ रहा है. संजू ने टी20 विश्व कप में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाए, जबकि आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. इसके बावजूद चयनकर्ता वनडे फॉर्मेट के लिए दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में किसी अन्य खिलाड़ी पर विचार कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई की सीनियर सेलेक्शन कमिटि 19 मई को अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन करेगी. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अगुवाई वाली इस बैठक में 27 वर्षीय ईशान किशन की दो साल से अधिक समय बाद वनडे टीम में वापसी पर मुहर लग सकती है.

ईशान किशन बन सकते हैं केएल राहुल के बैकअप

ईशान किशन ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच 11 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में खेला था. इसके बाद से वह वनडे टीम से बाहर चल रहे हैं. अब उन्हें दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में शामिल किए जाने की संभावना है. ऋषभ पंत का हालिया प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा, जिसके चलते चयनकर्ता ईशान पर भरोसा जता सकते हैं. केएल राहुल इस समय शानदार फॉर्म में हैं और वनडे टीम में पहली पसंद के विकेटकीपर-बल्लेबाज बने रहेंगे.

रवींद्र जडेजा के वनडे भविष्य पर भी होगा मंथन

चयन समिति की बैठक में रवींद्र जडेजा के वनडे करियर को लेकर भी चर्चा हो सकती है. पिछले कुछ मुकाबलों में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली नहीं रहा. न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीन वनडे में वह एक भी विकेट नहीं ले सके, जबकि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ तीन मैचों में केवल एक विकेट हासिल कर पाए. बल्लेबाजी में भी जडेजा का योगदान सीमित रहा. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों में उन्होंने केवल 43 रन बनाए. ऐसे में चयनकर्ता अब यह तय कर सकते हैं कि क्या अनुभवी हरफनमौला खिलाड़ी को भविष्य की वनडे योजनाओं में बरकरार रखा जाए या नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए.