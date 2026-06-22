क्या MS Dhoni रोजर फेडरर जैसे? और विराट कोहली अल्कारेज जैसे, भारतीय क्रिकेटर ने कर दी तुलना

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने पूर्व भारतीय कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी की जमकर तारीफ की है. सैमसन ने धोनी की तुलना टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर से करते हुए कहा कि दोनों खिलाड़ियों में एक जैसी शांति, आत्मविश्वास और शानदार अंदाज देखने को मिलता है. संजू सैमसन से जब पूछा गया कि क्रिकेट में रोजर फेडरर जैसा खिलाड़ी कौन है, तो उन्होंने बिना सोचे एमएस धोनी का नाम लिया.

उन्होंने कहा कि धोनी जिस तरह से दबाव वाली परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, वह उन्हें खास बनाता है. धोनी जब मैदान पर प्रदर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वह हर चीज को बेहद आसानी से कर रहे हैं. रोजर फेडरर ने टेनिस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते और लंबे समय तक दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी रहे. उनके शानदार खेल और शांत स्वभाव ने उन्हें दुनिया के सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में शामिल किया.

विराट कोहली और कार्लोस अल्कारेज की तुलना

संजू सैमसन ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की तुलना स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज से भी की. उन्होंने कहा कि अल्कारेज का खेल काफी आक्रामक और जोश से भरा हुआ है, जो उन्हें विराट कोहली के शुरुआती करियर की याद दिलाता है. सैमसन ने कहा कि विराट कोहली हमेशा से आक्रामक बल्लेबाजी और जीतने की भूख के लिए जाने जाते हैं. वहीं अल्कारेज ने कम उम्र में ही टेनिस की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है.

भारत की जीत और ऑस्ट्रेलिया पर सैमसन की राय

सैमसन ने भारत की विश्व कप जीत के यादगार पल को भी याद किया. उन्होंने बताया कि फाइनल मैच के दौरान उनका परिवार और पूरा देश टीवी के सामने टीम का समर्थन कर रहा था. उनके अनुसार यह पूरे देश के लिए बेहद खास और भावुक पल था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले को लेकर सैमसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम लंबे समय तक क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम रही है. लेकिन अब भारतीय टीम भी चैंपियन की तरह खेल रही है और किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने के लिए तैयार है.