वैभव नहीं इस वजह से खतरे में पड़ा संजू सैमसन का करियर! वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ी की उल्टी गिनती शुरू?

IND VS ENG: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय पांच मुकाबलों की टी-20 सीरीज के लिए इंग्लैंड में है. सीरीज का पहला मुकाबला1 जुलाई सोमवार को खेला गया जो बेनतीजा रहा. टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. एक बार फिर भारतीय ओपनर संजू सैमसन कुछ खास नहीं कर पाएं.

संजू का नहीं चला बल्ला

मुकाबले में संजू 7 गेंदो में सिर्फ 1 रन ही बना सके. इससे पहले आयरलैंड सीरीज में भी कुछ खास नहीं कर पाए. बेलफास्ट में पहले मुकाबले में संजू ने पांच गेंदों में सिर्फ 4 रन बना सकें. वहीं दूसरे मुकाबले में भी उनका बल्ला शांत रहा उनके बल्ले से कोई रन नहीं निकला. इस तरह अगर देखें तो पीछले 3 मुकाबले में संजू के बल्ले से सिर्फ 5 रन निकले हैं.

संजू के खराब फॉर्म तो देखकर लगता है कि अगामी मुकाबले में वैभव को डेब्यू का मौका मिल सकता है. निश्चित रूप से संजू सैमसन ने आईसीसी मेन्स टी-20 विश्व कप 2026 के आखिरी तीन मुकाबले में बेहद शानदार प्रर्दशन किया था और भारत को लगातार दूसरी बार ट्रॉफी को अपने नाम करने में बेहद अहम रोल निभाई थी.

विदेशी पिचों पर अनिरंतर