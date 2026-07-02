Home > क्रिकेट > वैभव नहीं इस वजह से खतरे में पड़ा संजू सैमसन का करियर! वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ी की उल्टी गिनती शुरू?

वैभव नहीं इस वजह से खतरे में पड़ा संजू सैमसन का करियर! वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ी की उल्टी गिनती शुरू?

IND VS ENG T20: मुकाबले में संजू 7 गेंदो में सिर्फ 1 रन ही बना सके. इससे पहले आयरलैंड सीरीज में भी कुछ खास नहीं कर पाए. बेलफास्ट में पहले मुकाबले में संजू ने पांच गेंदों में सिर्फ 4 रन बना सकें.

By: Divyanshi Singh | Published: July 2, 2026 7:21:45 PM IST

खतरे में संजू सैमसन का करियर
खतरे में संजू सैमसन का करियर


IND VS ENG: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय पांच मुकाबलों की टी-20 सीरीज के लिए इंग्लैंड में है. सीरीज का पहला मुकाबला1 जुलाई सोमवार को खेला गया जो बेनतीजा रहा. टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. एक बार फिर भारतीय ओपनर संजू सैमसन कुछ खास नहीं कर पाएं.

संजू का नहीं चला बल्ला

मुकाबले में संजू 7 गेंदो में सिर्फ 1 रन ही बना सके. इससे पहले आयरलैंड सीरीज में भी कुछ खास नहीं कर पाए. बेलफास्ट में पहले मुकाबले में संजू ने पांच गेंदों में सिर्फ 4 रन बना सकें. वहीं दूसरे मुकाबले में भी उनका बल्ला शांत रहा उनके बल्ले से कोई रन नहीं निकला. इस तरह अगर देखें तो पीछले 3 मुकाबले में संजू के बल्ले से सिर्फ 5 रन निकले हैं.

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संजू के खराब फॉर्म तो देखकर लगता है कि अगामी मुकाबले में वैभव को डेब्यू का मौका मिल सकता है. निश्चित रूप से संजू सैमसन ने आईसीसी मेन्स टी-20 विश्व कप 2026 के आखिरी तीन मुकाबले में बेहद शानदार प्रर्दशन किया था और भारत को लगातार दूसरी बार ट्रॉफी को अपने नाम करने में बेहद अहम रोल निभाई थी.

विदेशी पिचों पर अनिरंतर

वहीं अगर विदेश में संजू के प्रर्दशन की बात करें तो वो खास नहीं रहा है. संजू सैसमन ने आखिरी के अपने 10 विदेशी मैदानों पर खेले गए मुकाबलों में भी बेहद इनकंसिंस्टेंट प्रदर्शन किया है. जिसके आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं- 0, 0, 107, 0, 0, 109*, 2, 5, 0, 1. संजू के इन आंकड़ों को देखने से साफ पता चलता है कि वे विदेशी पिचों पर बेहद अनिरंतर रहे हैं.

मौका मिलने पर करियर खत्म होने का खतरा?

इस तरह, पिछले तीन महीनों में संजू और वैभव के परफॉर्मेंस की तुलना करें, उन तीन वर्ल्ड कप इनिंग्स को छोड़ दें तो, संजू ने कोई खास इनिंग्स नहीं खेली हैं, जबकि वैभव ने लगातार बेहतर परफॉर्म किया है. अगर टीम मैनेजमेंट 31 साल के संजू को अगले T20 मैच से बाहर कर देता है और वैभव सूर्यवंशी अपना IPL परफॉर्मेंस जारी रखते हैं, तो संजू के लिए T20 टीम में वापसी करना मुश्किल हो सकता है. दूसरे शब्दों में, अगर ऐसा होता है, तो यह इनडायरेक्टली सूर्या के साथ-साथ संजू का भी चैप्टर खत्म कर सकता है. 

Tags: IND vs ENG
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