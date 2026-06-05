श्रेयस अय्यर नहीं, इस खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहते हैं संजय मांजरेकर, बोले- अभी जरूरत भी नहीं थी…

भारतीय क्रिकेट में टी20 कप्तानी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भले ही अभी सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाना सही फैसला नहीं लगता, लेकिन आने वाले समय के लिए उनकी पहली पसंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं. संजय मांजरेकर का कहना है कि बुमराह की फिटनेस को लेकर जरूर सवाल उठते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है जिसमें वह अपना वर्कलोड आसानी से मैनेज कर सकते हैं और टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टी20 टीम में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है. सूर्यकुमार यादव का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिसकी वजह से उनकी कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं. साथ ही उनकी उम्र और फिटनेस को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. इसी बीच खबरें यह भी हैं कि श्रेयस अय्यर को भारत का अगला टी20 कप्तान बनाया जा सकता है. इसके अलावा ईशान किशन और तिलक वर्मा को उपकप्तान के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. इसका मतलब है कि टीम इंडिया में आने वाले समय में नेतृत्व में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

बुमराह और गिल को लेकर क्या राय है?

संजय मांजरेकर का मानना है कि जसप्रीत बुमराह को कप्तानी की दौड़ से बाहर नहीं करना चाहिए. भले ही उनकी फिटनेस पर सवाल उठते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में वह कम मैचों में खेलकर भी बड़ा योगदान दे सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि शुभमन गिल को भी कप्तानी की चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए.

सूर्या को हटाना जरूरी नहीं है

उनका मानना है कि 2028 टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा और वहां गिल का अनुभव और बल्लेबाजी क्षमता टीम के लिए बहुत काम आ सकती है. मांजरेकर ने साफ कहा कि अभी सूर्यकुमार यादव को तुरंत हटाना जरूरी नहीं है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप अभी दूर है. लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया को अभी से नए नेतृत्व विकल्पों पर काम करना होगा, ताकि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में टीम मजबूत स्थिति में रह सके.