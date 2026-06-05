श्रेयस अय्यर नहीं, इस खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहते हैं संजय मांजरेकर, बोले- अभी जरूरत भी नहीं थी…

भारतीय क्रिकेट में टी20 कप्तानी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भले ही अभी सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाना सही फैसला नहीं लगता, लेकिन आने वाले समय के लिए उनकी पहली पसंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं. संजय मांजरेकर का कहना है कि बुमराह की फिटनेस को लेकर जरूर सवाल उठते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है जिसमें वह अपना वर्कलोड आसानी से मैनेज कर सकते हैं और टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.
हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टी20 टीम में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है. सूर्यकुमार यादव का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिसकी वजह से उनकी कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं. साथ ही उनकी उम्र और फिटनेस को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. इसी बीच खबरें यह भी हैं कि श्रेयस अय्यर को भारत का अगला टी20 कप्तान बनाया जा सकता है. इसके अलावा ईशान किशन और तिलक वर्मा को उपकप्तान के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. इसका मतलब है कि टीम इंडिया में आने वाले समय में नेतृत्व में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.