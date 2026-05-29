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रोहित शर्मा को कितने मौके दोगे? युवाओं पर भी ध्यान दो, अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेटर की सलाह

पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भारतीय चयनकर्ताओं से रोहित शर्मा की जगह युवा खिलाड़ियों को मौका देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिल रहे.

By: Satyam Sengar | Published: May 29, 2026 6:11:06 PM IST

रोहित शर्मा पर क्या बोले संजय मांजरेकर.
रोहित शर्मा पर क्या बोले संजय मांजरेकर.


Sanjay Manjrekar on Rohit Sharma: पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा है कि अब भारतीय टीम के चयनकर्ताओं को वनडे क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाहिए. उनका मानना है कि अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति को साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाजों को ओपनिंग में ज्यादा मौके देने चाहिए, बजाय लगातार रोहित शर्मा पर निर्भर रहने के.

रोहित शर्मा को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. हालांकि उनकी फिटनेस को लेकर सवाल बने हुए हैं. आईपीएल 2026 के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट के कारण उन्हें पांच मैच मिस करने पड़े थे. रोहित ने वापसी करते हुए एक मैच में 44 गेंदों पर 84 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन बाकी चार मुकाबलों में वे 25 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. तीन मैचों में उन्होंने सिर्फ 61 रन बनाए थे.

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स्पोर्टस्टार से बातचीत में संजय मांजरेकर ने कहा कि साई सुदर्शन ने भारत के लिए ओपनिंग करते हुए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. वहीं यशस्वी जायसवाल ने अपने पिछले वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 116 रन बनाए थे. इसके बावजूद दोनों खिलाड़ियों को लगातार मौके नहीं मिल रहे हैं.

मांजरेकर ने सवाल उठाया कि जब युवा खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तब भी चयनकर्ता अनुभवी लेकिन खराब फॉर्म और फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे खिलाड़ी को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर चयनकर्ताओं को किसी वजह से रोहित शर्मा को चुनना जरूरी लगा, तो उन्हें यशस्वी जायसवाल से बात करके स्थिति समझानी चाहिए. यशस्वी ने दिसंबर 2025 में शुभमन गिल की जगह खेलते हुए शानदार शतक लगाया था. हालांकि बाद में न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम में चुने जाने के बावजूद उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला.

Tags: rohit sharmasanjay manjrekar
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