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‘IPL खेल लिया, लेकिन टीम इंडिया के लिए अनफिट… ये कैसा लॉजिक’, जसप्रीत बुमराह पर उठ रहे सवाल

जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड और आयरलैंड टी20 सीरीज से आराम दिए जाने पर संजय मांजरेकर ने सवाल उठाए हैं. उनका मानना है कि आईपीएल 2026 का पूरा सीजन खेलने वाले बुमराह भारत के लिए भी ये मैच खेल सकते थे.

By: Satyam Sengar | Published: June 7, 2026 6:48:04 PM IST

जसप्रीत बुमराह को टी20 सीरीज के लिए अनफिट बताया गया है.
जसप्रीत बुमराह को टी20 सीरीज के लिए अनफिट बताया गया है.


भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है. हालांकि, इस फैसले के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने बुमराह की उपलब्धता को लेकर सवाल उठाए हैं. उनका मानना है कि बुमराह आईपीएल 2026 का पूरा सीजन खेल चुके हैं, इसलिए वह इन टी20 मुकाबलों का भी भार आसानी से संभाल सकते थे. एक इंटरव्यू पर बातचीत के दौरान मांजरेकर ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बुमराह अपने करियर को किस दिशा में ले जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले तक उन्हें लगता था कि बुमराह भारतीय टी20 टीम की कप्तानी के सबसे बड़े दावेदार हैं. लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह भारत के हर मैच में खेलने के इच्छुक नहीं हैं. मांजरेकर का कहना है कि बुमराह कुछ खास टूर्नामेंटों और आईपीएल को प्राथमिकता देते हैं, जबकि कुछ मुकाबलों में आराम करते हैं. उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि बुमराह भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलें क्योंकि वह टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं.

फिटनेस मैनेजमेंट भी है बड़ी वजह

हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सोच इससे अलग नजर आती है. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर पहले ही साफ कर चुके हैं कि टीम प्रबंधन बुमराह को वनडे और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जैसे बड़े मुकाबलों के लिए पूरी तरह फिट रखना चाहता है. उनका मानना है कि जरूरत पड़ने पर बुमराह को टी20 टीम में कभी भी वापस लाया जा सकता है. मुंबई इंडियंस के अनुसार, बुमराह ने 2026 टी20 विश्व कप के दौरान हल्की चोट के बावजूद गेंदबाजी की थी. इसी वजह से उनके कार्यभार को काफी सावधानी से संभाला जा रहा है. यही कारण था कि वह आईपीएल 2026 के शुरुआती कुछ मैचों में भी नहीं खेले थे.

कप्तानी को लेकर भी जताई राय

मांजरेकर ने यह भी कहा कि अगर बुमराह लगातार सभी प्रारूपों में उपलब्ध रहते, तो वह टेस्ट और टी20 दोनों टीमों की कप्तानी के मजबूत दावेदार हो सकते थे. उनके अनुसार, कप्तानी की जिम्मेदारी अपेक्षा से पहले शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को मिल गई. फिलहाल बुमराह को आराम देने के फैसले ने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी है. कुछ लोग इसे सही मान रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि भारत के सबसे अनुभवी गेंदबाज को ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने चाहिए.

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Tags: Jasprit Bumrah
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