Home > क्रिकेट > मेरे समझ से बाहर है… अजीत अगरकर पर क्यों भड़के संजय मांजरेकर, एक खिलाड़ी को लेकर नाराज

मेरे समझ से बाहर है… अजीत अगरकर पर क्यों भड़के संजय मांजरेकर, एक खिलाड़ी को लेकर नाराज

Sanjay Manjrekar on Ajit Agarkar: संजय मांजरेकर ने आकिब नबी को भारतीय टीम में जगह न मिलने पर चयनकर्ताओं की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद नबी को नजरअंदाज करना गलत है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 27, 2026 5:07:45 PM IST

अजीत अगरकर से नाराज संजय मांजरेकर.
अजीत अगरकर से नाराज संजय मांजरेकर.


Sanjay Manjrekar on Ajit Agarkar: पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने तेज गेंदबाज आकिब नबी को भारतीय टीम में जगह न मिलने पर चयनकर्ताओं की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए नबी को न चुनना “समझ से बाहर” और “अन्यायपूर्ण” है. संजय मांजरेकर ने कहा कि पिछले दो घरेलू सीज़न में शानदार प्रदर्शन के बावजूद नबी को नजरअंदाज किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि न्यू चंडीगढ़ में होने वाले इस टेस्ट के लिए चयन प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
उनके अनुसार, ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए जो लगातार घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने आगे बताया कि नबी ने जम्मू और कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. 2025–26 सीज़न में वे 17 पारियों में 60 विकेट लेकर टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज रहे और “प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट” भी बने.

घरेलू प्रदर्शन के बावजूद चयन से बाहर रहना हैरान करने वाला
मांजरेकर ने कहा कि जब अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज उपलब्ध नहीं हैं, तब नबी जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल न करना और भी चौंकाने वाला फैसला है. उन्होंने कहा कि इससे घरेलू क्रिकेट की अहमियत पर भी सवाल उठते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर इतने बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जाएगा, तो रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट की उपयोगिता पर असर पड़ेगा. नबी ने पिछले दो सीज़न में कुल 104 विकेट लिए हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन को दर्शाता है.

दिल्ली ने 8.40 करोड़ में खरीदा था
संजय मांजरेकर ने नबी के सीमित ओवरों के प्रदर्शन की भी सराहना की. उन्होंने बताया कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में नबी ने 7 मैचों में 15 विकेट लिए और इसके बाद उन्हें आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा. अंत में उन्होंने कहा कि आंकड़ों के आधार पर नबी का प्रदर्शन कई चयनित खिलाड़ियों से बेहतर है और उन्हें नजरअंदाज करना सही निर्णय नहीं है.

You Might Be Interested In
Tags: sanjay manjrekar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन सेलेब्स के हैं जुड़वां बच्चे

May 27, 2026

IPL में किस टीम ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? इस...

May 27, 2026

समंदर किनारे जैकलीन फर्नांडिस ने बिखेरा जलवा, शेयर की Bold...

May 27, 2026

गर्मी में खाली पेट गर्म या ठंडा कौन सा पानी...

May 26, 2026

एवोकाडो खाने के 5 फायदे

May 26, 2026

मोटापे के दुश्मन हैं ये 6 आयुर्वेदिक ड्रिंक्स; तुरंत करें...

May 26, 2026
मेरे समझ से बाहर है… अजीत अगरकर पर क्यों भड़के संजय मांजरेकर, एक खिलाड़ी को लेकर नाराज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मेरे समझ से बाहर है… अजीत अगरकर पर क्यों भड़के संजय मांजरेकर, एक खिलाड़ी को लेकर नाराज
मेरे समझ से बाहर है… अजीत अगरकर पर क्यों भड़के संजय मांजरेकर, एक खिलाड़ी को लेकर नाराज
मेरे समझ से बाहर है… अजीत अगरकर पर क्यों भड़के संजय मांजरेकर, एक खिलाड़ी को लेकर नाराज
मेरे समझ से बाहर है… अजीत अगरकर पर क्यों भड़के संजय मांजरेकर, एक खिलाड़ी को लेकर नाराज