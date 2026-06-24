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मुंबई क्रिकेट का बड़ा ऐलान, धाकड़ क्रिकेटर को बनाया मेंटर, विश्व कप जिताने वाली टीम का रह चुका हिस्सा

Sandeep Patil News: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर संदीप पाटिल को सभी मेंस टीमों का मेंटर नियुक्त किया है. वह खिलाड़ियों के विकास, नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक समझ और प्रतिभा खोजने में अहम भूमिका निभाएंगे.

By: Satyam Sengar | Published: June 24, 2026 6:03:11 PM IST

मुंबई टीम का हिस्सा हैं सूर्यकुमार यादव.
मुंबई टीम का हिस्सा हैं सूर्यकुमार यादव.


मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (Mumbai Cricket Association) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर संदीप पाटिल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए मुंबई की सभी मेंस क्रिकेट टीमों का मेंटर नियुक्त किया है. बुधवार को की गई इस घोषणा के बाद अब संदीप पाटिल खिलाड़ियों और कोचों को मार्गदर्शन देने के साथ-साथ टीमों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

संदीप पाटिल भारतीय क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपने दौर में शानदार बल्लेबाजी से पहचान बनाई थी. उन्होंने वर्ष 1980 से 1986 के बीच भारत के लिए 29 टेस्ट और 45 वनडे मैच खेले. इस दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1,588 रन और वनडे क्रिकेट में 1,005 रन बनाए. संदीप विश्व कप 1983 टीम का हिस्सा रह चुके हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का चर्चित चेहरा बनाया था.

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खिलाड़ियों के विकास और नेतृत्व पर रहेगा फोकस

एमसीए के बयान के अनुसार, संदीप पाटिल मुंबई क्रिकेट के सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में से एक हैं. उनकी नई भूमिका में खिलाड़ियों का तकनीकी विकास, रणनीतिक शिक्षा, नेतृत्व क्षमता को बेहतर बनाना और युवा प्रतिभाओं की पहचान करना शामिल होगा. इसके अलावा वह मैचों की समीक्षा करेंगे, प्रशिक्षण शिविरों में खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे और विभिन्न टूर्नामेंटों के दौरान टीमों को सहयोग भी देंगे. माना जा रहा है कि उनके अनुभव का फायदा युवा क्रिकेटरों को मिलेगा और मुंबई क्रिकेट को नई दिशा मिलेगी.

महिला क्रिकेट को मजबूत बनाने की भी पहल

एमसीए ने पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर अरुंधति घोष को महिला टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है. उनकी जिम्मेदारी महिला क्रिकेट टूर्नामेंट, लीग, चयन ट्रायल, प्रशिक्षण शिविर और विकास कार्यक्रमों के संचालन की होगी. संघ के अनुसार, अरुंधति घोष खिलाड़ियों, कोचों, चयनकर्ताओं और प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगी. उनका उद्देश्य मुंबई में महिला क्रिकेट को और अधिक मजबूत बनाना है. एमसीए की ये दोनों नियुक्तियां मुंबई क्रिकेट के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं.

Tags: sandeep patil
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