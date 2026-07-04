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क्रिकेटर के साथ बिजनेसमैन भी? करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं साईं सुदर्शन, चेन्नई में है आलीशान घर

Sai Sudarshan net worth: श्रीलंका ए के खिलाफ शानदार शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन की चर्चा हर तरफ हो रही है. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: July 4, 2026 3:19:47 PM IST

साईं सुदर्शन की नेटवर्थ कितनी है.
साईं सुदर्शन की नेटवर्थ कितनी है.


Sai Sudarshan net worth: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने श्रीलंका के गॉल में शानदार शतक लगाकर अपनी प्रतिभा का एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है. इस बेहतरीन पारी के बाद उनकी बल्लेबाजी के साथ-साथ उनकी कमाई, नेटवर्थ और लाइफस्टाइल को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है. साई सुदर्शन ने घरेलू क्रिकेट, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करके अपनी अलग पहचान बनाई है. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है?

साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस की ओर से आईपीएल खेलते हैं. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से मिलने वाली मैच फीस, घरेलू क्रिकेट और ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी अनुमानित नेटवर्थ 8 करोड़ से 12 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. कहा जाता है कि वह एक बिजनेसमैन के रूप में भी काम कर रहे हैं. हालांकि, इस आंकड़े की पुष्टि साई सुदर्शन या उनकी टीम की ओर से नहीं की गई है.

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साई सुदर्शन अपने परिवार के साथ चेन्नई, तमिलनाडु में रहते हैं. रिपोर्ट के अनुसार उनके पास कोई आलीशान बंगला और  महंगी रियल एस्टेट संपत्तियां हैं. इंटरनेट और सोशल मीडिया पर उनकी संपत्ति को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन इनकी पुष्टि किसी आधिकारिक स्रोत से नहीं हुई है. साईं लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. सोशल मीडिया पर भी वह बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हैं.

करियर के साथ बढ़ेगी कमाई

सिर्फ 24 साल की उम्र में साई सुदर्शन ने भारतीय क्रिकेट में अपनी मजबूत पहचान बना ली है. अगर वह इसी तरह लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो आने वाले वर्षों में उनकी कमाई, ब्रांड वैल्यू और नेटवर्थ में और बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है. फिलहाल उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका शानदार क्रिकेट प्रदर्शन है, जिसने उन्हें भारत के सबसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाजों में शामिल कर दिया है.

Tags: sai sudarshan
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