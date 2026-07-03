IND A vs SL A: साईं सुदर्शन का शतक, देवदत्त पड्डिकल के 94 रन, भारत ने दूसरे दिन श्रीलंकाई टीम को पिलाया पानी

भारत ए ने श्रीलंका ए के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले में मजबूत पकड़ बना ली. दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ए ने पहली पारी में एक विकेट के नुकसान पर 247 रन बना लिए थे. टीम अभी श्रीलंका ए के स्कोर से 119 रन पीछे है, लेकिन उसके नौ विकेट बाकी हैं. भारत ए की इस मजबूत स्थिति में साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल की शानदार बल्लेबाजी का सबसे बड़ा योगदान रहा. दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 181 रन की नाबाद साझेदारी कर टीम को संभाल लिया.

दूसरे दिन की शुरुआत में श्रीलंका ए ने 288/5 से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें बड़ी बढ़त बनाने का मौका नहीं दिया. गुरनूर बराड़ ने दिन की शुरुआत में ही चामिका गुणसेकरा को आउट कर भारत ए को पहली सफलता दिलाई. इसके बाद कप्तान सहान अरच्चिगे ने अपना शानदार शतक पूरा किया, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे. सारांश जैन ने केशारा नुवंथ को पवेलियन भेजा. इसके बाद दिलुम सुदीरा और अरच्चिगे ने आठवें विकेट के लिए 38 रन जोड़े, लेकिन भारत ए ने आखिरी तीन विकेट सिर्फ 12 गेंदों के भीतर गिराकर श्रीलंका ए की पहली पारी 366 रन पर समेट दी. बराड़ ने अरच्चिगे और असांका मनोज को आउट कर शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया.

सुदर्शन और पडिक्कल ने संभाली पारी

366 रन के जवाब में भारत ए ने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की. सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन और अमन मोखाडे ने पहले विकेट के लिए 66 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई. अमन मोखाडे के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए देवदत्त पडिक्कल ने सुदर्शन के साथ मिलकर श्रीलंका ए के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. चाय तक भारत ए का स्कोर एक विकेट पर 111 रन था और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे.

नाबाद साझेदारी ने भारत ए को दिलाई बढ़त की उम्मीद

अंतिम सत्र में श्रीलंका ए का कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सका. साई सुदर्शन ने 30वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने 39वें ओवर में पचासा लगाया. दोनों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी होने के बाद सुदर्शन ने 56वें ओवर में अपना शानदार नाबाद शतक भी पूरा कर लिया. दिन का खेल समाप्त होने तक सुदर्शन 104 रन और पडिक्कल 94 रन बनाकर नाबाद लौटे. अब भारत ए तीसरे दिन पहली पारी में बढ़त हासिल कर मैच पर पूरी तरह नियंत्रण बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगा.