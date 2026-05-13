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साई सुदर्शन का बड़ा कारनामा, तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, 24 की उम्र में रचा इतिहास

साई सुदर्शन ने आईपीएल 2026 में विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हुए 24 वर्ष की उम्र में तीन सीजन में 500 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनने का ऐतिहासिक कारनामा किया.

By: Satyam Sengar | Published: May 13, 2026 1:10:57 PM IST

साईं सुदर्शन ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड.
साईं सुदर्शन ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड.


साईं सुदर्शन ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली. गुजरात टाइटंस के बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में 44 गेंदों पर 61 रन की प्रभावशाली पारी खेली. उनकी इस पारी में पाँच चौके और दो छक्के शामिल रहे. सुदर्शन की जिम्मेदार बल्लेबाजी के दम पर गुजरात टाइटंस ने 168 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया.
 
पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था. शुरुआती झटकों में कप्तान गिल और विस्फोटक बल्लेबाज बटलर जल्दी आउट हो गए, लेकिन साई सुदर्शन ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए टीम की पारी को संभाला और सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.
 
24 साल की उम्र में सबसे युवा खिलाड़ी बने
इस पारी के दौरान साई सुदर्शन ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में 500 रन पूरे किए और इस सत्र में इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज बने. 12 पारियों में उनके नाम 501 रन दर्ज हैं. इससे पहले उन्होंने 2024 में 527 रन और 2025 में 758 रन बनाए थे. इस प्रकार वह 24 वर्ष की आयु तक तीन अलग-अलग सत्रों में 500 से अधिक रन बनाने वाले इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने विराट कोहली का लंबे समय से कायम कीर्तिमान ध्वस्त कर दिया. विराट कोहली ने 26 वर्ष की आयु में यह उपलब्धि हासिल की थी. जायसवाल के पास भी इस सत्र में यह रिकॉर्ड तोड़ने का अवसर है, लेकिन फिलहाल साई सुदर्शन सबसे कम आयु में यह मुकाम हासिल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं.
 
लगातार तीन सत्रों में 500 से अधिक रन
साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के लिए तीन बार 500 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इसके अतिरिक्त वह इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास के चौथे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार तीन या उससे अधिक सत्रों में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं. उनसे पहले वॉर्नर, केएल राहुल और विराट कोहली यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. साई सुदर्शन ने अब तक 52 इंडियन प्रीमियर लीग मैचों में 2294 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 47.79 का है, जो 500 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ है. उनकी निरंतरता, तकनीकी दक्षता और दबाव में रन बनाने की क्षमता उन्हें आधुनिक दौर के सबसे विश्वसनीय युवा बल्लेबाजों में शामिल करती है.

Tags: IPL 2026
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