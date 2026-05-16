अजहरुद्दीन टीम इंडिया में आए, तो सचिन तेंदुलकर ने दे दिया इस्तीफा, दोनों के बीच क्या था असली विवाद?

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में साल 1999-2000 का दौर काफी चर्चा में रहा. उस समय एक समय में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भारतीय टीम के कप्तान थे, जबकि मोहम्मद अजहरउद्दीन टीम में वापसी कर रहे थे. इसी दौरान सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया, जिसने क्रिकेट जगत में कई सवाल खड़े कर दिए. मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट ने इस घटना को भारतीय क्रिकेट की आंतरिक राजनीति और नेतृत्व विवाद से जोड़कर देखा.
सचिन तेंदुलकर उस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते थे. लेकिन कप्तानी का दबाव उनके प्रदर्शन पर असर डाल रहा था. भारतीय टीम विदेशी दौरों पर लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण कप्तान के रूप में सचिन की आलोचना होने लगी. हालांकि बल्लेबाजी में उनका प्रदर्शन लगातार शानदार बना हुआ था. इसके बाद सेलेक्टर्स ने टीम में अजहर की एंट्री कराई.