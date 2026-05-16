अजहरुद्दीन टीम इंडिया में आए, तो सचिन तेंदुलकर ने दे दिया इस्तीफा, दोनों के बीच क्या था असली विवाद?

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में साल 1999-2000 का दौर काफी चर्चा में रहा. उस समय एक समय में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भारतीय टीम के कप्तान थे, जबकि मोहम्मद अजहरउद्दीन टीम में वापसी कर रहे थे. इसी दौरान सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया, जिसने क्रिकेट जगत में कई सवाल खड़े कर दिए. मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट ने इस घटना को भारतीय क्रिकेट की आंतरिक राजनीति और नेतृत्व विवाद से जोड़कर देखा.

सचिन तेंदुलकर उस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते थे. लेकिन कप्तानी का दबाव उनके प्रदर्शन पर असर डाल रहा था. भारतीय टीम विदेशी दौरों पर लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण कप्तान के रूप में सचिन की आलोचना होने लगी. हालांकि बल्लेबाजी में उनका प्रदर्शन लगातार शानदार बना हुआ था. इसके बाद सेलेक्टर्स ने टीम में अजहर की एंट्री कराई.

अजहरुद्दीन की वापसी ने बढ़ाई चर्चा

मोहम्मद अजहरुद्दीन पहले भारतीय टीम के सफल कप्तान रह चुके थे. जब उन्होंने टीम में वापसी की, तो यह चर्चा शुरू हो गई कि चयनकर्ता फिर से उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी देना चाहते हैं. कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि टीम चयन और रणनीति को लेकर सचिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे. ऐसा माना गया कि उन्हें निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी.

अजहर का मैच फिक्सिंग विवाद

हालांकि सचिन और अजहरुद्दीन के बीच किसी खुले विवाद की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन मीडिया में दोनों के संबंधों को लेकर लगातार खबरें आती रहीं. इससे क्रिकेट फैंस के बीच भी बहस तेज हो गई थी. साल 2000 में सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ दी और कहा कि वह अपनी बल्लेबाजी पर पूरा ध्यान देना चाहते हैं. लेकिन उसी दौरान अहजर का 2000 में हुए मैच फिक्सिंग विवाद सामने आया और करियर का द एंड हो गया. इसके बाद भारतीय क्रिकेट में सौरव गांगलुी के नेतृत्व में नए युग की शुरुआत हुई. गांगुली ने युवा खिलाड़ियों को मौका दिया और टीम को नई दिशा प्रदान की.