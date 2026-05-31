सचिन तेंदुलकर की BCCI से मांग, इंपैक्ट प्लेयर समाप्त कर दो, 1 खिलाड़ी 5 ओवर करें… क्या क्या सुझाव दिए?

सचिन तेंदुलकर ने टी20 क्रिकेट में बड़े बदलावों की वकालत की है. भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का मानना है कि मौजूदा टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों को जरूरत से ज्यादा फायदा मिल रहा है, जिससे गेंदबाजों के लिए मुकाबला करना कठिन होता जा रहा है. इसी कारण उन्होंने खेल में संतुलन बनाए रखने के लिए तीन महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.

एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान सचिन तेंदुलकर ने कहा कि टी20 क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है. उन्होंने विशेष रूप से आईपीएल में लागू किए गए इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे बल्लेबाजी टीमों को अतिरिक्त फायदा मिलता है और गेंदबाजों पर दबाव बढ़ जाता है. उनका मानना है कि क्रिकेट का रोमांच तभी बना रहेगा जब दोनों पक्षों को बराबर अवसर मिलें.

इम्पैक्ट प्लेयर नियम हटाने की मांग

सचिन तेंदुलकर ने कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम को समाप्त कर देना चाहिए. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 2023 से लागू इस नियम के तहत टीमों को मैच के दौरान एक अतिरिक्त खिलाड़ी उतारने की अनुमति मिलती है. इससे अक्सर टीमों को एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाने का मौका मिलता है, जिससे बड़े स्कोर बनना आसान हो जाता है. उन्होंने कहा कि टी20 मैच केवल 20 ओवर का होता है और उसमें एक अतिरिक्त बल्लेबाज शामिल करने से टीम संतुलन प्रभावित होता है. तेंदुलकर का मानना है कि इससे गेंदबाजों के लिए चुनौती और बढ़ जाती है, जबकि हाल के वर्षों में पिचें भी बल्लेबाजों के अनुकूल रही हैं.

पावर सर्ज और पांच ओवर वाले गेंदबाज का सुझाव

पूर्व भारतीय कप्तान ने बिग बैश लीग की तर्ज पर पावर सर्ज नियम लागू करने का भी सुझाव दिया. इसके तहत शुरुआती चार ओवर अनिवार्य पावरप्ले होंगे, जबकि बाकी दो ओवरों का उपयोग फील्डिंग कप्तान अपनी रणनीति के अनुसार किसी भी समय कर सकेगा. इससे मैच में रणनीतिक रोमांच बढ़ सकता है.

5 ओवर फेंकने की अनुमति

इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने सुझाव दिया कि एक गेंदबाज को पांच ओवर फेंकने की अनुमति मिलनी चाहिए. उनका कहना है कि टीम का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज अतिरिक्त ओवर डालकर मैच का रुख बदल सकता है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पहले ही संकेत दे चुका है कि वह 2026 सीजन के बाद इम्पैक्ट प्लेयर नियम की समीक्षा करेगा.