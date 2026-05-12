Home > क्रिकेट > गांव के बच्चों ने बनाई देसी कार, देख कायल हुए सचिन तेंदुलकर, बोले- यह शोरुम से नहीं बल्कि….VIDEO

गांव के बच्चों ने बनाई देसी कार, देख कायल हुए सचिन तेंदुलकर, बोले- यह शोरुम से नहीं बल्कि….VIDEO

Sachin Tendulkar Desi Car Video: सचिन तेंदुलकर गांव के बच्चों द्वारा बनाई गई देसी गाड़ी देखकर भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि प्रतिभा को केवल एक अवसर चाहिए. यह वीडियो भारत की जुगाड़ और ग्रामीण बच्चों की अद्भुत कला का शानदार उदाहरण है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 12, 2026 6:17:32 PM IST

जुगाड़ू कार देखकर हैरान रह गए सचिन तेंदलुकर
जुगाड़ू कार देखकर हैरान रह गए सचिन तेंदलुकर


Sachin Tendulkar Desi Car Video: भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी और मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर घूमते फिरते रहते हैं. एक गांव में जाने के दौरान हाल ही में भारत की अनोखी जुगाड़ तकनीक को देखकर बेहद प्रभावित हो गए. जिसका कि वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यात्रा के दौरान उन्होंने सड़क पर कुछ ग्रामीण बच्चों को लकड़ी, लोहे की छड़ों और पहियों की मदद से बनाई गई एक देसी गाड़ी चलाते देखा. बच्चों की कल्पनाशक्ति और मेहनत को देखकर सचिन ने अपनी गाड़ी रुकवाई और उनसे बातचीत की.

सचिन ने इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो में बच्चे बड़े गर्व के साथ अपनी हाथ से बनाई गई गाड़ी चला रहे थे. सचिन ने मुस्कुराते हुए बच्चों की तारीफ की और उनकी प्रतिभा को सराहा. उन्होंने लिखा कि यह गाड़ी किसी शोरूम से नहीं, बल्कि कल्पना से निकली है. सचिन ने यह भी कहा कि प्रतिभा को बस एक मौका चाहिए.

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बच्चों की देसी गाड़ी ने जीता दिल
बच्चों ने यह गाड़ी बहुत साधारण सामान से तैयार की थी. इसमें लकड़ी के तख्ते, लोहे की छड़ें और पहियों का इस्तेमाल किया गया था. एक बच्चा गाड़ी पर बैठा था, जबकि बाकी बच्चे उसे आगे बढ़ा रहे थे. सीमित साधनों के बावजूद बच्चों ने अपनी सोच और मेहनत से एक शानदार उदाहरण पेश किया.

सोशल मीडिया पर मिली जमकर सराहना
सचिन तेंदुलकर की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बच्चों की रचनात्मकता की खूब तारीफ हुई. लोगों ने कहा कि प्रतिभा केवल बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि गांवों में भी भरपूर मौजूद है. कई लोगों ने सचिन की भी सराहना की कि उन्होंने बच्चों की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया. यह वीडियो भारत की जुगाड़ संस्कृति और सीमित संसाधनों में कुछ नया करने की क्षमता का शानदार उदाहरण बन गया है.

ये भी पढ़ें:- पहले रिटार्यमेंट का फैसला, फिर वापसी का ऐलान; मुंबई इंडियंस की 37 वर्षीय स्टार क्रिकेटर का बड़ा यू-टर्न

Tags: sachin tendulkar
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