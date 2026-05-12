गांव के बच्चों ने बनाई देसी कार, देख कायल हुए सचिन तेंदुलकर, बोले- यह शोरुम से नहीं बल्कि….VIDEO

Sachin Tendulkar Desi Car Video: भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी और मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर घूमते फिरते रहते हैं. एक गांव में जाने के दौरान हाल ही में भारत की अनोखी जुगाड़ तकनीक को देखकर बेहद प्रभावित हो गए. जिसका कि वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यात्रा के दौरान उन्होंने सड़क पर कुछ ग्रामीण बच्चों को लकड़ी, लोहे की छड़ों और पहियों की मदद से बनाई गई एक देसी गाड़ी चलाते देखा. बच्चों की कल्पनाशक्ति और मेहनत को देखकर सचिन ने अपनी गाड़ी रुकवाई और उनसे बातचीत की.

सचिन ने इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो में बच्चे बड़े गर्व के साथ अपनी हाथ से बनाई गई गाड़ी चला रहे थे. सचिन ने मुस्कुराते हुए बच्चों की तारीफ की और उनकी प्रतिभा को सराहा. उन्होंने लिखा कि यह गाड़ी किसी शोरूम से नहीं, बल्कि कल्पना से निकली है. सचिन ने यह भी कहा कि प्रतिभा को बस एक मौका चाहिए.

Driving through one of the many hidden corners of India, we stopped to check out a ‘car’ that didn’t come from a showroom, but from sheer imagination. This is the kind of talent that doesn’t wait for perfect conditions, it finds a way to roll anyway. Bas mauka milna chahiye! pic.twitter.com/6QMlnwvyzx — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 11, 2026

बच्चों की देसी गाड़ी ने जीता दिल

बच्चों ने यह गाड़ी बहुत साधारण सामान से तैयार की थी. इसमें लकड़ी के तख्ते, लोहे की छड़ें और पहियों का इस्तेमाल किया गया था. एक बच्चा गाड़ी पर बैठा था, जबकि बाकी बच्चे उसे आगे बढ़ा रहे थे. सीमित साधनों के बावजूद बच्चों ने अपनी सोच और मेहनत से एक शानदार उदाहरण पेश किया.

सोशल मीडिया पर मिली जमकर सराहना

सचिन तेंदुलकर की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बच्चों की रचनात्मकता की खूब तारीफ हुई. लोगों ने कहा कि प्रतिभा केवल बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि गांवों में भी भरपूर मौजूद है. कई लोगों ने सचिन की भी सराहना की कि उन्होंने बच्चों की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया. यह वीडियो भारत की जुगाड़ संस्कृति और सीमित संसाधनों में कुछ नया करने की क्षमता का शानदार उदाहरण बन गया है.

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