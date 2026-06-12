बहू की गेंद पर ससुर ने लगाए शॉट्स, फ्लाइट में जमकर हुई बैटिंग, सचिन तेंदुलकर पर भड़के फैंस

भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. इस बार वजह कोई रिकॉर्ड या क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि एक मजेदार वीडियो है, जिसे उनकी बेटी सारा तेंदुलकर और बहू सानिया चांदोक ने बनाया है. वीडियो में सचिन फ्लाइट के अंदर भी क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं. हालांकि, वीडियो पोस्ट करने के बाद सचिन को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में सचिन तेंदुलकर विमान में सफर करते दिखाई देते हैं. इसी दौरान वह अपनी बेटी सारा और बहू सानिया उनके साथ हल्के-फुल्के अंदाज में मस्ती करती नजर आती हैं. वीडियो में सचिन को एक छोटी गेंद के साथ क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है. उनका यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं. वीडियो में उनकी बहू सानिया गेंदबाजी करती दिख रही है.

बहू-ससुर और बेटी के बीच शानदार बॉन्डिंग

हालांकि, सचिन का यह वीडियो दिखाता है कि क्रिकेट उनके जीवन का कितना बड़ा हिस्सा है. मैदान से संन्यास लेने के बाद भी खेल के प्रति उनका प्यार कम नहीं हुआ है. फ्लाइट के अंदर उनका मजाकिया अंदाज और परिवार के साथ बिताए गए ये खास पल लोगों का दिल जीत रहे हैं. वीडियो में सारा तेंदुलकर और सानिया चांदोक की शानदार बॉन्डिंग भी देखने को मिली. दोनों ने पूरे वीडियो को बेहद दिलचस्प बना दिया. फैंस को परिवार का यह खुशमिजाज अंदाज काफी पसंद आ रहा है.

फैंस ने लगाई लताड़

कई लोगों ने कमेंट कर कहा कि तेंदुलकर परिवार हमेशा अपनी सादगी और अपनापन से लोगों का दिल जीत लेता है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि सचिन जहां जाते हैं, वहां क्रिकेट अपने आप पहुंच जाता है. वहीं कई फैंस ने इस वीडियो के लिए सचिन को ट्रोल भी किया. एक यूजर ने लिखा कि “फ्लाइट में फोन वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए लेकिन आप गेंद से खेल रहे हो. आपसे यह आशा नहीं थी.” इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा, “लाखों युवा जमीन पर क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, आप आसमान में खेल रहे हैं.”