श्रीसंता के बयान से मचा बवाल, बोले- गौतम गंभीर को हटाओ, एमएस धोनी को मेंटॉर बनाओ…

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने टीम इंडिया के मौजूदा कोचिंग सिस्टम को लेकर बड़ा बयान दिया है. श्रीसंत ने हेड कोच गौतम गंभीर के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय टीम को एक कोच से ज्यादा एक ऐसे मेंटर की जरूरत है, जो खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाए. उन्होंने इसके लिए पूर्व कप्तान एमएस धोनी का उदाहरण दिया.

एक इंटरव्यू के दौरान जब श्रीसंत से भारतीय टीम के टेस्ट क्रिकेट में हालिया खराब प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि टीम को अपने सेटअप में बदलाव की जरूरत है. भारत को 2024 में न्यूजीलैंड और 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. श्रीसंत ने कहा कि इन नतीजों के दौरान गौतम गंभीर टीम के कोच थे और उन्हें गंभीर के कोचिंग तरीके से कुछ दिक्कतें हैं.

धोनी जैसा मेंटॉर चाहिए

श्रीसंत ने कहा कि टीम इंडिया को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खिलाड़ियों के साथ दोस्त और भाई जैसा रिश्ता बनाए. उनके मुताबिक, सिर्फ जीत के समय खुश होना और हार के बाद गुस्सा करना सही तरीका नहीं है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों पर ज्यादा दबाव डालने के बजाय उन्हें भरोसा और सही मार्गदर्शन देने की जरूरत होती है. श्रीसंत ने कहा कि एमएस धोनी अपने खिलाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालते थे और उन्हें खुलकर खेलने का मौका देते थे.

धोनी की कप्तानी का दिया उदाहरण

श्रीसंत ने कहा कि धोनी की सोच की वजह से टीम इंडिया ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. उन्होंने माना कि भारतीय टीम को धोनी जैसे मेंटर की जरूरत है, जो मुश्किल समय में खिलाड़ियों को संभाल सके और सही फैसले लेने में मदद कर सके. श्रीसंत ने भारत की टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत का पूरा श्रेय गौतम गंभीर को देने वाली बात पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जीत में खिलाड़ियों का योगदान सबसे अहम होता है. उन्होंने संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ियों की भूमिका को भी याद किया और कहा कि मैदान पर फैसले खिलाड़ी लेते हैं, सिर्फ कोच नहीं.

