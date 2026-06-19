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Sreesanth vs Harbhajan: श्रीसंत के अंदर की नहीं बुझी आग? हरभजन को ललकारा, बोले- हिम्मत है तो रिंग में आ…

Sreesanth vs Harbhajan: पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत ने हरभजन सिंह को रिंग में फाइट के लिए खुली चुनौती दी है. उन्होंने कहा है कि हरभजन सिंह में अगर हिम्मत है तो वह रिंग में आए.

By: Satyam Sengar | Published: June 19, 2026 5:51:30 PM IST

श्रीसंत का हरभजन सिंह को खुला चैलेंज.
श्रीसंत का हरभजन सिंह को खुला चैलेंज.


Sreesanth vs Harbhajan: पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत ने अपने पुराने साथी हरभजन सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है. श्रीसंत ने हरभजन को सीधा बॉक्सिंग रिंग में मुकाबला करने का चैलेंज दे दिया है. उनका कहना है कि अगर हरभजन तैयार हैं तो वह भी रिंग में उतरने के लिए तैयार हैं. दोनों के बीच कई सालों से विवाद रहा है. जब से साल 2008 में मैच के बाद हरभजन ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद उन्हें BCCI की तरफ से सजा भी मिली थी.

हालांकि, कई सालों में दोनों खिलाड़ियों ने इस विवाद को पीछे छोड़ दिया था. हरभजन ने भी अपने उस कदम के लिए श्रीसंत से माफी मांगी थी. लेकिन नए विज्ञापन के बाद श्रीसंत ने एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी. एक इंटरव्यू के दौरान जब श्रीसंत को उनकी और हरभजन की बॉक्सिंग ग्लव्स वाली तस्वीर दिखाई गई, तो उन्होंने उसी बात को लेकर हरभजन को चुनौती दे डाली.

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श्रीसंत का हरभजन को खुला चैलेंज

श्रीसंत ने कहा कि अगर हरभजन में दम है तो वह उनके साथ रिंग में आएं. उन्होंने कहा कि सिर्फ पुराने विवाद से जुड़े मजाक और विज्ञापन करने से कुछ नहीं होगा, अगर मुकाबला करना है तो सामने आकर करें. श्रीसंत ने यह भी कहा कि यह उनका खुला चैलेंज है और वह हरभजन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं.

फिर सामने आया पुराना थप्पड़ कांड

2008 में हुए इस विवाद का वीडियो कई सालों तक लोगों के सामने नहीं आया था. लेकिन हाल ही में पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान इसका वीडियो दिखाया, जिसके बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया. इसके बाद हरभजन ने भी इस पर अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि इतने पुराने मामले को फिर से सामने लाना सही नहीं है. उनके मुताबिक यह बात काफी पुरानी हो चुकी थी और लोगों को इसे पीछे छोड़ देना चाहिए था.

Tags: Harbhajan SinghSreesanth
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