Sreesanth vs Harbhajan: श्रीसंत के अंदर की नहीं बुझी आग? हरभजन को ललकारा, बोले- हिम्मत है तो रिंग में आ…

श्रीसंत का हरभजन को खुला चैलेंज

श्रीसंत ने कहा कि अगर हरभजन में दम है तो वह उनके साथ रिंग में आएं. उन्होंने कहा कि सिर्फ पुराने विवाद से जुड़े मजाक और विज्ञापन करने से कुछ नहीं होगा, अगर मुकाबला करना है तो सामने आकर करें. श्रीसंत ने यह भी कहा कि यह उनका खुला चैलेंज है और वह हरभजन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं.

फिर सामने आया पुराना थप्पड़ कांड

2008 में हुए इस विवाद का वीडियो कई सालों तक लोगों के सामने नहीं आया था. लेकिन हाल ही में पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान इसका वीडियो दिखाया, जिसके बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया. इसके बाद हरभजन ने भी इस पर अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि इतने पुराने मामले को फिर से सामने लाना सही नहीं है. उनके मुताबिक यह बात काफी पुरानी हो चुकी थी और लोगों को इसे पीछे छोड़ देना चाहिए था.