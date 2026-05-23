ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से हटाओ, CSK मैनेजमेंट पर भड़का पूर्व क्रिकेटर, इसे बनाने की सलाह दी

Subramaniam Badrinath on Ruturaj Gaikwad: नई दिल्ली. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व खिलाड़ी सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने टीम मैनेजमेंट को सुझाव दिया है कि ऋतुराज गायकवाड़ से कप्तानी की जिम्मेदारी वापस ली जाए और यह जिम्मा उनके ओपनिंग पार्टनर संजू सैमसन को सौंप दिया जाए. उनका मानना है कि सैमसन एक बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं और इससे गायकवाड़ पर दबाव कम होगा, जिससे उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन और भी बेहतर हो सकता है.

बद्रीनाथ के अनुसार, गायकवाड़ ने महेंद्र सिंह धोनी के बाद CSK की कप्तानी संभालकर बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन टीम का प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुसार नहीं रहा है. अब तक उन्होंने 33 मैचों में टीम की कप्तानी की है, जिसमें 14 जीत मिली हैं, लेकिन टीम एक भी बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी है. इसके अलावा, इस सीजन में टीम को कई खिलाड़ियों की चोटों और अस्थिर प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ा है, जिसका असर परिणामों पर पड़ा है.

क्या बोले बद्रीनाथ?

अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए बद्रीनाथ ने कहा कि गायकवाड़ को कप्तानी के दबाव से मुक्त किया जाना चाहिए. उनका मानना है कि ऋतुराज एक बेहतरीन T20 बल्लेबाज हैं और टीम के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान उनकी बल्लेबाजी में है. इसलिए उन्हें कप्तानी की अतिरिक्त जिम्मेदारी के बजाय केवल बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहिए. बद्रीनाथ ने यह भी कहा कि संजू सैमसन में नेतृत्व क्षमता बेहतर है और वे टीम को अधिक संतुलित तरीके से चला सकते हैं.

बल्लेबाजी प्रदर्शन और कप्तानी का प्रभाव