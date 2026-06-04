‘अपना रवैया बदलो…’ गौतम गंभीर की स्टार क्रिकेटर को नसीहत, बताया-व्यवहार करना सीखो…

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेटे ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि मुख्य कोच गौतम गंभीर ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से उनकी उपकप्तानी छिनने के बाद अलग से बातचीत की थी. रयान टेन डोशेटे के मुताबिक, गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत को समझाया कि एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर मैदान और ड्रेसिंग रूम में किस तरह व्यवहार करना चाहिए.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हर बार अपने स्वाभाविक खेल पर निर्भर रहने के बजाय कभी-कभी मैच की स्थिति के हिसाब से खेलना भी जरूरी होता है. ऋषभ पंत साल 2025 से भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान थे, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच के लिए उनकी जगह केएल राहुल को यह जिम्मेदारी दी गई है. हालांकि बल्लेबाजी में पंत का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है. उन्होंने 2024-25 के दौरान 1100 से ज्यादा रन बनाए थे. इसके बावजूद उनकी कप्तानी को लेकर सवाल उठते रहे हैं, खासकर आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ उनके कार्यकाल के बाद.

उपकप्तानी छिनने के बाद भी खुश हैं पंत

रयान टेन डोशेटे ने साफ कहा कि ऋषभ पंत पर इस फैसले का कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है. उनके अनुसार पंत पहले की तरह ही टीम में सबसे ज्यादा सकारात्मक और खुश रहने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई टीम के माहौल को देखकर अंदाजा लगाए तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि पंत की नेतृत्व समूह में भूमिका बदली है. वह अब भी टीम के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं और पूरे जोश के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं.

टीम इंडिया को पंत से बड़ी उम्मीदें

सहायक कोच का मानना है कि ऋषभ पंत की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर अंदाज है. टीम प्रबंधन उनकी इसी खासियत को बरकरार रखना चाहता है. हालांकि जरूरत पड़ने पर अगर वह मैच की परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा बदलाव करें तो उनका खेल और बेहतर हो सकता है. रयान टेन डोशेटे ने कहा कि उन्हें ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखने का बेसब्री से इंतजार है. टीम को उम्मीद है कि वह अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में बड़ा योगदान देंगे.