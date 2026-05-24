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RR vs MI: करो या मरो मैच में वैभव सूर्यवंशी ‘फ्लॉप’, दीपक चाहर ने भेज दिया पवेलियन, टेंशन में राजस्थान, देखें वीडियो

Vaibhav Sooryavanshi Out: आईपीएल 2026 के RR vs MI मुकाबले में दीपक चाहर ने वैभव सूर्यवंशी को जल्दी आउट कर राजस्थान को बड़ा झटका दिया. वैभव से टीम को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, राजस्थान की शुरुआत खराब रही.

By: Satyam Sengar | Published: May 24, 2026 4:14:19 PM IST

करो या मरो मैच में वैभव सूर्यवंशी 'फ्लॉप.
करो या मरो मैच में वैभव सूर्यवंशी 'फ्लॉप.


Vaibhav Sooryavanshi Deepak Chahar: मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2026 का 69वां मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. दीपक चाहर ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी से बड़ा असर डाला और महत्वपूर्ण मुकाबले में शुरुआती सफलता दिलाई. 69वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के स्टार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने पवेलियन भेज दिया.  यह विकेट मैच का बड़ा मोड़ साबित हुआ. राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर काफी भरोसा जताया था.
टीम और फैंस दोनों को उनसे एक बड़ी और जिम्मेदारी भरी पारी की उम्मीद थी, खासकर ऐसे अहम मैच में जहां हर रन की कीमत बढ़ जाती है. लेकिन वैभव अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके. पारी के शुरुआती ओवरों में दीपक चाहर ने शानदार फुलर लेंथ गेंद डाली. गेंद सीधी बल्लेबाज के लिए रन बनाने के लिए अच्छी लग रही थी. वैभव सूर्यवंशी ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन यह फैसला उनके खिलाफ चला गया. गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में ऊंची चली गई और डीप पॉइंट की दिशा में गई.



वैभव सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए

वहां फील्डिंग पूरी तरह सेट थी और नामन धीर ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए आगे दौड़कर कैच पकड़ लिया. कैच पकड़ने के दौरान थोड़ी सी उलझन जरूर हुई क्योंकि एक अन्य फील्डर भी कैच के करीब था, लेकिन अंत में नामन धीर ने इसे मजबूती से पकड़कर वैभव की पारी का अंत कर दिया. वैभव सूर्यवंशी मात्र 4 रन बनाकर आउट हुए और उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया. उनके जल्दी आउट होने से राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब हो गई. टीम ने अपने दोनों ओपनर जल्दी खो दिए, जिससे दबाव काफी बढ़ गया.

राजस्थान के लिए यह अहम मैच

दीपक चाहर की इस सफलता ने मुंबई इंडियंस को शुरुआती बढ़त दिला दी और राजस्थान की बल्लेबाजी लाइनअप पर दबाव बढ़ गया. गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया, जिससे राजस्थान के बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं पाए. फैंस को उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी इस बड़े मुकाबले में जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन उनका जल्दी आउट होना टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुआ. राजस्थान के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है.

Tags: IPL 2026
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