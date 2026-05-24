RR vs MI: करो या मरो मैच में वैभव सूर्यवंशी ‘फ्लॉप’, दीपक चाहर ने भेज दिया पवेलियन, टेंशन में राजस्थान, देखें वीडियो

Will Jacks and Deepak Chahar gets Jaiswal and Sooryavanshi. pic.twitter.com/fhElY7TyMT
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 24, 2026
वैभव सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए
वहां फील्डिंग पूरी तरह सेट थी और नामन धीर ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए आगे दौड़कर कैच पकड़ लिया. कैच पकड़ने के दौरान थोड़ी सी उलझन जरूर हुई क्योंकि एक अन्य फील्डर भी कैच के करीब था, लेकिन अंत में नामन धीर ने इसे मजबूती से पकड़कर वैभव की पारी का अंत कर दिया. वैभव सूर्यवंशी मात्र 4 रन बनाकर आउट हुए और उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया. उनके जल्दी आउट होने से राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब हो गई. टीम ने अपने दोनों ओपनर जल्दी खो दिए, जिससे दबाव काफी बढ़ गया.
राजस्थान के लिए यह अहम मैच
दीपक चाहर की इस सफलता ने मुंबई इंडियंस को शुरुआती बढ़त दिला दी और राजस्थान की बल्लेबाजी लाइनअप पर दबाव बढ़ गया. गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया, जिससे राजस्थान के बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं पाए. फैंस को उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी इस बड़े मुकाबले में जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन उनका जल्दी आउट होना टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुआ. राजस्थान के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है.