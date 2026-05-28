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RR vs GT Qualifier 2 Live Streaming: चंडीगढ़ में भिड़ेंगी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीम, यहां देखें Live प्रसारण

29 मई को न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल 2026 क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा. सनराइजर्स हैदराबाद पर शानदार जीत के बाद, राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन्स से करो या मरो के मुकाबले में होगा, जहां आईपीएल 2026 के दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला होगा.

By: Shivangi Shukla | Published: May 28, 2026 3:01:31 PM IST

RR vs GT Qualifier 2 लाइव स्ट्रीमिंग
RR vs GT Qualifier 2 लाइव स्ट्रीमिंग


29 मई को न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल 2026 क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा. सनराइजर्स हैदराबाद पर शानदार जीत के बाद, राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन्स से करो या मरो के मुकाबले में होगा, जहां आईपीएल 2026 के दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला होगा. 

GT पहले क्वालीफायर में RCB से मिली करारी हार से उबरने की कोशिश करेगी. बता दें कि मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहला क्वालीफायर जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब, GT और RR आईपीएल 2026 क्वालीफायर 2 में आमने-सामने होंगे, जो 29 मई को न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह पीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा.

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कहां होगी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग 

2026 क्वालीफायर 2 दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला है. हालांकि, इस मैच के विजेता का सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके बाद उन्हें एक और मैच खेलना है. आईपीएल प्रशंसकों के पास गुजरात टाइटन्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का मैच देखने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं. भारत और बांग्लादेश में जो प्रशंसक मैच देखने के लिए स्टेडियम नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास केबल और स्ट्रीमिंग के कई विकल्प मौजूद हैं. मैच देखने के लिए JioHotStar की वेबसाइट और ऐप सबसे अच्छे विकल्प हैं. इसके अलावा केबल कनेक्शन वाले गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच देख सकते हैं.

दोनों टीमों की स्थिति 

मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, राजस्थान रॉयल्स मुल्लनपुर में होने वाले दूसरे क्वालीफायर में जीत की प्रबल दावेदार है. पिंक फ्रेंचाइजी ने एलिमिनेटर मैच भी इसी मैदान पर खेला था. इसलिए उनसे उम्मीद की जा रही है कि उन्हें पिच की परिस्थितियों का बेहतर अंदाजा होगा. दूसरी ओर, गुजरात टाइटन्स प्लेऑफ के पहले मैच में आरसीबी से करारी हार झेलकर मैदान में उतर रही है. शुभमन गिल और उनकी टीम आरसीबी के खिलाफ जोरदार वापसी करने के लिए दृढ़ संकल्पित होगी, क्योंकि उन्हें आईपीएल 2026 के फाइनल में क्वालीफाई करने का एक और मौका मिल रहा है.

Tags: GTIPL 2026RR
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