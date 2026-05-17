RR vs DC IPL 2026: अरुण जेटली स्टेडियम पिच रिपोर्ट और दिल्ली मौसम पूर्वानुमान, क्या बारिश बनेगी रुकावट?

RR vs DC Weather Report: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ जुटने लगी है. आईपीएल 2026 का 62वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा.

यह मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और दोनों ही टीमें एक दूसरे को हराने में जी-जान लगा देंगी. आइये जानते हैं कि आज दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा और क्या मैच के बीच में बारिश होने की संभावना है.

दोनों टीमों को जीत की जरूरत

अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है क्योंकि सिर्फ दो लीग मैच ही बचे हैं, और आज रात घरेलू मैदान पर अगर उनकी टीम की हार होती है तो वो प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएंगे. इससे पहले इसी महीने जयपुर में केएल राहुल की शानदार 75 रनों की पारी की बदौलत दिल्ली ने रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था, और आज वह इस जीत को दोहराना चाहेगी.

वहीं दूसरी ओर, राजस्थान रॉयल्स ने सीज़न की शुरुआत शानदार तरीके से की थी, लेकिन पिछले कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा है. हालांकि, सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, जिससे आरआर के टूर्नामेंट में बने रहने में मदद मिलेगी. लीग चरण में इस टीम के पास तीन मैच बचे हुए हैं. आज रात की जीत आरआर के प्लेऑफ में क्वालिफिकेशन की स्थिति को काफी मजबूत कर देगी और उनके हालिया खराब प्रदर्शन को खत्म कर देगी

दिल्ली का मौसम पूर्वानुमान

दिन के समय 42°C के भीषण तापमान के बाद, मैच के दौरान तापमान धीरे-धीरे कम होकर लगभग 29°C तक पहुंचने की उम्मीद है. उत्तर-पश्चिम दिशा से 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा राहत देगी और मौसम सुहाना रखेगी. वहीं मौसम साफ़ रहेगा, जिससे बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम की वजह से मैच में कोई रुकावट नहीं होगी.

पिच रिपोर्ट

आईपीएल 2026 में अरुण जेटली स्टेडियम ने एक दिलचस्प संतुलन पेश किया है, हालांकि यह एक बेहद प्रतिस्पर्धी मैदान साबित हुआ है. सपाट, काली मिट्टी की पिच शुरुआत में सटीक और अनुमानित उछाल प्रदान करती है, जिससे आक्रामक बल्लेबाजों को फायदा होता है. हालांकि, मैच आगे बढ़ने के साथ पिच हमेशा की तरह चुनौतीपूर्ण बनी रहती है. इसके अलावा स्पिनर मध्य ओवरों में अच्छी ग्रिप और टर्न हासिल कर सकते हैं, जबकि धीमी गेंदों, कटर और सटीक यॉर्कर का उपयोग करने वाले तेज गेंदबाज डेथ ओवरों में काफी सफल हो सकते हैं. कुल मिलाकर इस पिच पर आमतौर पर 180-200 का लक्ष्य काफी प्रतिस्पर्धी स्कोर रहता है, और शाम की ओस की मौजूदगी आमतौर पर टॉस जीतने वाले कप्तान को चेज़ करने का विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करती है.