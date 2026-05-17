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DC vs RR Predicted Playing 11: आज भिड़ेंगी RR और DC का महामुकाबला, क्या प्लेऑफ़ में पहुंचेगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम?

DC vs RR Predicted Playing 11: आईपीएल 2026 का 62वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच होना है. आइये जानते हैं दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 में कौन-कौन से खिलाड़ी होंगे?

By: Shivangi Shukla | Published: May 17, 2026 2:48:38 PM IST

DC vs RR संभावित प्लेइंग 11
DC vs RR संभावित प्लेइंग 11


DC vs RR Predicted Playing 11: आईपीएल 2026 का 62वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच होना है. यह मुकाबला रविवार को शाम 7:30 बजे भारतीय समयानुसार दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा.

आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने दो मुकाबलों में मामूली अंतर से बढ़त बना रखी है. उन्होंने 16 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 15 मैच जीते हैं. आइये जानते हैं दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 में कौन-कौन से खिलाड़ी होंगे? 

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दोनों टीमों की स्थिति 

यह डीसी का इस सीज़न का (2026 का) आखिरी घरेलू मैच है और उन्हें इसे हर हाल में जीतना होगा. पिछले 12 मैचों में उनके 10 अंक हैं और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए उन्हें अपने आखिरी दो मैच जीतने होंगे. बता दें कि डीसी ने पंजाब किंग्स की टीम के खिलाफ शानदार जीत हासिल की, जहां उन्होंने आईपीएल में अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर चेज़ किया.

वहीं दूसरी ओर, प्लेऑफ में क्वालीफाई करने की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए राजस्थान रॉयल्स के लिए भी ये मैच जीतना जरूरी है. हाल के मैचों में उनका प्रदर्शन खराब रहा है और पिछले सात मैचों में उन्हें सिर्फ दो ही मैचों में जीत मिली हैं. यहां तक ​​कि कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें डीसी से हार का सामना करना पड़ा था. दोनों टीमें दबाव में होंगी और जो टीम कम गलतियां करेगी वही जीत हासिल कर पाएगी.

दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग XI 

दिल्ली कैपिटल्स:  केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, मुकेश कुमार, औकिब नबी डार, मिशेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (डब्ल्यू), रियान पराग (सी), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा.

Tags: DCIPL 2026RR
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