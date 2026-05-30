RCB vs GT: ‘अभी फोकस IPL फाइनल पर है, टीम इंडिया पर नहीं…’ महामुकाबले से पहले रजत पाटीदार की हुंकार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान रजत पाटीदार ने आईपीएल 2026 में शानदार खेल दिखाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. आईपीएल 2025 से पहले उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी गई थी. उनकी कप्तानी में आरसीबी ने 18 साल बाद अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था. अब उन्होंने टीम को लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचाया है. इस सीजन में रजत पाटीदार बल्ले से भी शानदार फॉर्म में रहे हैं. उन्होंने 14 मैचों में 486 रन बनाए हैं.

उनकी औसत 44.18 और स्ट्राइक रेट 196.76 रही है. गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालीफायर-1 में उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में 93 रन की तूफानी पारी खेली थी. इस पारी ने टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई. जब रजत पाटीदार से पूछा गया कि क्या वह भारतीय टी20 टीम में चयन की उम्मीद कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल उनका ध्यान इस पर नहीं है. उन्होंने कहा कि वह भारत की टीम में जगह मिलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं और उनका पूरा फोकस अपने खेल पर है.

फाइनल में आरसीबी के सामने गुजरात टाइटंस

उनका यह जवाब दिखाता है कि वह किसी भी तरह के दबाव में नहीं हैं. वह पहले अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और बाकी चीजों को बाद में देखना चाहते हैं. आईपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा. यह मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा. पूरे सीजन में आरसीबी ने आक्रामक क्रिकेट खेली है और कई बार 200 से ज्यादा रन बनाए हैं.

दूसरा खिताब जीतने से एक कदम दूर

टीम में विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड, रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर जैसे बल्लेबाज शामिल हैं, जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. वहीं रजत पाटीदार ने शांत स्वभाव के साथ टीम की कप्तानी की है. उनकी कप्तानी में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों ने मिलकर बेहतरीन खेल दिखाया है. अब टीम लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है.