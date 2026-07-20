India Next Odi Series: नीली जर्सी में अब कब दिखेंगे विराट और रोहित? नोट कर लें अलगे वनडे सीरीज का डेट

India Next Odi Series: लंदन के लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी वनडे को रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है. बीसीसीआई ने कन्फर्म किया है कि रोहित खेलते रहेंगे. हालांकि, सबके मन में एक सवाल है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर एक साथ कब दिखेंगे? विराट और रोहित ने 19 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में एक साथ खेला था, लेकिन अब उन्हें एक महीने से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है.

अगर आप रोहित शर्मा, विराट कोहली या दोनों खिलाड़ियों के फैन हैं, तो आपको उन्हें एक साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते देखने के लिए लंबा इंतजार करना होगा. 19 जुलाई के बाद वे शायद सितंबर के आखिर में ही मैदान पर वापस आएंगे, क्योंकि टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज सितंबर के आखिर में शुरू होने वाली है. दोनों दिग्गज सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं. वे टी 20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं. यही वजह है कि उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर वापसी के लिए इंतज़ार करना होगा.

अगला वनडे सीरीज कब?

असल में, टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज सितंबर-अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ तय है. टीम इंडिया की उससे पहले कोई वनडे सीरीज तय नहीं है. बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज़ पहले जुलाई-अगस्त में प्लान की गई थी, लेकिन आईपीएल 2026 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत की वजह से बांग्लादेश का वह दौरा रोक दिया गया है. उस सीरीज़ का अभी तक कोई ज़िक्र नहीं हुआ है. इसलिए, यह कहा जा सकता है कि इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है.

27 सितंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज

भारत बनाम वेस्टइंडीज़ वनडे सीरीज की बात करें तो, तीन मैचों की वन डे इंटरनेशनल सीरीज 27 सितंबर से शुरू होगी. पहला मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में होगा. सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच 3 अक्टूबर को मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. इसके बाद टीम इंडिया 4 नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए न्यूज़ीलैंड जाएगी. इस सीरीज़ से कई ऐसे खिलाड़ी तय होंगे जो 2027 वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं. इस सीरीज़ को अहम माना जा रहा है.