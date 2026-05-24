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‘टीम इंडिया का दावा मजबूत हो रहा, आने वाले समय में….’ रोहित शर्मा ने कहा- हम जोखिम लेने से नहीं डरते

रोहित शर्मा ने कहा है कि भारतीय टीम पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन कर रही है और अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में शामिल हो चुकी है. उन्होंने यह भी कहा है कि टीम इंडिया अब जोखिम लेने से नहीं डरती है.

By: Satyam Sengar | Published: May 24, 2026 1:17:41 PM IST

रोहित शर्मा ने कहा भारतीय क्रिकेट लगातार आगे बढ़ रहा है.
रोहित शर्मा ने कहा भारतीय क्रिकेट लगातार आगे बढ़ रहा है.


नई दिल्ली. पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट लगातार सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. लगभग 20 साल लंबे इंटरनेशनल करियर के बाद भी रोहित का मानना है कि भारत विश्व क्रिकेट में सबसे मजबूत टीम बनने की क्षमता रखता है. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन कर रही है और अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में शामिल हो चुकी है.
 
रोहित शर्मा ने हाल के सालों में भारतीय क्रिकेट की उपलब्धियों की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि 2024 विश्व कप, महिला विश्व कप, अंडर-19 विश्व कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 विश्व कप जैसे टूर्नामेंटों में भारत की सफलता देश के मजबूत क्रिकेट ढांचे को दर्शाती है. उनके अनुसार, भारतीय क्रिकेट का भविष्य काफी उज्ज्वल दिखाई देता है.
 
पहले की तुलना में भारतीय क्रिकेट
रोहित शर्मा ने बताया कि क्रिकेट पहले की तुलना में काफी बदल चुका है. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब 130 से 140 रन का स्कोर अच्छा माना जाता था, लेकिन अब इतने रन सुरक्षित नहीं माने जाते. आज के खिलाड़ी अधिक आक्रामक और निडर होकर खेलते हैं. उन्होंने कहा कि आधुनिक क्रिकेटरों की सोच पहले से अधिक खुली हुई है. खिलाड़ी अब जोखिम लेने से नहीं डरते और यही कारण है कि खेल लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है. रोहित के अनुसार, आने वाले समय में क्रिकेट और भी तेज और रोमांचक होगा.
 
कप्तानी और जीवन से मिली सीख
रोहित शर्मा ने कप्तानी से मिले अनुभवों को भी साझा किया. उन्होंने कहा कि कप्तान बनने के बाद उन्हें समझ आया कि टीम का लक्ष्य व्यक्तिगत प्रदर्शन से अधिक महत्वपूर्ण होता है. यदि टीम हार जाए, तो व्यक्तिगत शतक भी खुशी नहीं देता. उन्होंने यह भी कहा कि क्रिकेट ने उन्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं. इस खेल ने उन्हें लोगों से व्यवहार करना, सही फैसले लेना और जिम्मेदारियां निभाना सिखाया. रोहित का मानना है कि खेल केवल मैदान तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह इंसान के व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाता है.

Tags: rohit sharma
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