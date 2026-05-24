‘टीम इंडिया का दावा मजबूत हो रहा, आने वाले समय में….’ रोहित शर्मा ने कहा- हम जोखिम लेने से नहीं डरते

नई दिल्ली. पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट लगातार सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. लगभग 20 साल लंबे इंटरनेशनल करियर के बाद भी रोहित का मानना है कि भारत विश्व क्रिकेट में सबसे मजबूत टीम बनने की क्षमता रखता है. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन कर रही है और अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में शामिल हो चुकी है.

रोहित शर्मा ने हाल के सालों में भारतीय क्रिकेट की उपलब्धियों की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि 2024 विश्व कप, महिला विश्व कप, अंडर-19 विश्व कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 विश्व कप जैसे टूर्नामेंटों में भारत की सफलता देश के मजबूत क्रिकेट ढांचे को दर्शाती है. उनके अनुसार, भारतीय क्रिकेट का भविष्य काफी उज्ज्वल दिखाई देता है.

पहले की तुलना में भारतीय क्रिकेट

रोहित शर्मा ने बताया कि क्रिकेट पहले की तुलना में काफी बदल चुका है. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब 130 से 140 रन का स्कोर अच्छा माना जाता था, लेकिन अब इतने रन सुरक्षित नहीं माने जाते. आज के खिलाड़ी अधिक आक्रामक और निडर होकर खेलते हैं. उन्होंने कहा कि आधुनिक क्रिकेटरों की सोच पहले से अधिक खुली हुई है. खिलाड़ी अब जोखिम लेने से नहीं डरते और यही कारण है कि खेल लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है. रोहित के अनुसार, आने वाले समय में क्रिकेट और भी तेज और रोमांचक होगा.

कप्तानी और जीवन से मिली सीख