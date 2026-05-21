रोहित, सूर्या, हार्दिक इतने ज्यादा पीछे? तीनों ने मिलकर जितने कमाए, कोहली ने अकेले छाप दिए, धोनी कहां?

भारतीय टीम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आज सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं, बल्कि कमाई और ब्रांड वैल्यू के मामले में भी सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली की कुल संपत्ति करीब 1050 करोड़ रुपये बताई जाती है. खास बात यह है कि भारतीय टीम के तीन बड़े खिलाड़ियों रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या की कुल संपत्ति को जोड़ दिया जाए, तब भी वह विराट की नेट वर्थ से कम रहती है.

विराट कोहली की कमाई सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है. वह कई बड़ी कंपनियों के एडवरटिजमेंट करते हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. इसके अलावा उन्होंने फिटनेस, फैशन और रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस में भी निवेश किया हुआ है. यही वजह है कि उनकी कमाई लगातार बढ़ती जा रही है.

रोहित, हार्दिक और सूर्यकुमार कितने अमीर?

रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित शर्मा की कुल संपत्ति करीब 250 करोड़ रुपये है. वहीं हार्दिक पंड्या लगभग 95 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. सूर्यकुमार यादव की नेट वर्थ करीब 55 करोड़ रुपये बताई जाती है. अगर इन तीनों खिलाड़ियों की कुल संपत्ति जोड़ दी जाए तो यह लगभग 400 करोड़ रुपये के आसपास पहुंचती है. इसके बावजूद विराट कोहली अकेले ही इन तीनों से कहीं ज्यादा अमीर हैं. इससे साफ पता चलता है कि विराट आज भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े ब्रांड बन चुके हैं.

एमएस धोनी भी हैं करोड़ों के मालिक

एमएस धोनी भी कमाई के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 1040 करोड़ रुपये है. वह विज्ञापनों, बिजनेस, खेती और चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़कर आज भी शानदार कमाई कर रहे हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी उनकी लोकप्रियता लगातार बनी हुई है. हालांकि, वह इस सीजन में आईपीएल में एक भी मैच नहीं खेले.