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शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को जानबूझकर आउट कराया? मैच के बाद सामने आया सच, जमकर हुआ बवाल

भारत-अफगानिस्तान पहले वनडे में रोहित शर्मा रनआउट हो गए. मैच के बाद शुभमन गिल ने बताया कि रोहित ने इस गलती को लेकर कोई नाराजगी नहीं दिखाई. गिल की नाबाद 84 रन की पारी से भारत ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की.

By: Satyam Sengar | Published: June 14, 2026 3:25:26 PM IST

शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को जानबूझकर आउट कराया?
शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को जानबूझकर आउट कराया?


भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा एक गलतफहमी की वजह से रनआउट हो गए. इस घटना के बाद फैंस काफी निराश दिखे, क्योंकि रोहित अच्छी शुरुआत करने के बाद सिर्फ 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. मैच खत्म होने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने इस रनआउट पर अपनी प्रतिक्रिया दी. दरअसल, अफगानिस्तान के गेंदबाज अल्लाह गजनफर की गेंद पर रोहित शर्मा ने मिड-ऑन की तरफ शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े.
 
दूसरी तरफ खड़े शुभमन गिल गेंद को देखने में व्यस्त थे और समय पर नहीं दौड़ सके. इसी वजह से दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल बिगड़ गया. रोहित शर्मा पिच के बीच तक पहुंच चुके थे, लेकिन जब उन्हें वापस लौटना पड़ा तो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने तेजी दिखाते हुए उन्हें रनआउट कर दिया. आउट होने के बाद रोहित काफी निराश नजर आए.
 

रोहित शर्मा ने क्या कहा?

मैच के बाद जब शुभमन गिल से इस रनआउट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया. गिल ने कहा, “रोहित भाई ने रिप्ले देखा था. उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा खेल में होता रहता है.” गिल ने यह भी याद दिलाया कि अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले टी20 मैच में भी रोहित रनआउट हुए थे. इससे साफ है कि रोहित ने इस घटना को लेकर किसी तरह की नाराजगी नहीं दिखाई.
 

गिल की शानदार पारी से जीता भारत

रोहित के जल्दी आउट होने के बाद शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभाली और शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने नाबाद 84 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे. उनकी पारी की बदौलत भारत ने 195 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से और 13 गेंद बाकी रहते जीत लिया. मैच के बाद गिल ने अफगानिस्तान की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि रहमानुल्लाह गुरबाज ने बेहतरीन शतक लगाया और कुछ समय के लिए मैच को अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया था, लेकिन भारतीय टीम ने अच्छी वापसी की और जीत दर्ज की.

Tags: rohit sharmaSHUBMAN GILL
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