Home > क्रिकेट > Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मा लेंगे संन्यास! आखिरी मैच देखने लंदन पहुंचे माता-पिता; क्या होगा हिटमैन का फैसला?

Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मा लेंगे संन्यास! आखिरी मैच देखने लंदन पहुंचे माता-पिता; क्या होगा हिटमैन का फैसला?

Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं. 2027 विश्व कप की योजनाओं से बाहर होने के संकेतों के बीच उनके माता-पिता विदाई मैच देखने लंदन पहुंचे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: July 17, 2026 1:07:27 PM IST

रोहित शर्मा लेंगे संन्यास!
रोहित शर्मा लेंगे संन्यास!


Rohit Sharma Retirement: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के संन्यास की खबरे आग की तरह हर तरफ फैल रही हैं. इस बीच हिटमैन के पिता गुरुनाथ शर्मा और मां पूर्णिमा शर्मा भी लंदन पहुंच चुके हैं. माता-पिता भारत और इंग्लैंड के बीच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में होने वाले आखिरी मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं. सुत्रों के अनुसार, ये मुकाबला रोहित शर्मा का आखिरी वनडे मुकाबला हो सकता है. सिलेक्टर्स द्वारा भविष्य में प्लानिंग से अवगत कराने के बाद रोहित ने खुद अपने परिवार के लिए लंदन में रहने के खास इंतजाम किए हैं, ताकी वह अपने बेटे का आखिरी वनडे मुकाबला देख सकें. हालांकि, फिलहाल टीम या रोहित शर्मा की तरफ से संन्यास की खबरों पर कोई रिएक्शन या बयान नहीं जारी किया गया है. 

रोहित शर्मा का खराब प्रदर्शन 

रोहित शर्मा के लिए इंग्लैंड दौरा काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उन्होंने पहले वनडे में केवल 11 रन बनाए, जबकि दूसरे मैच में 47 गेंद पर केवल 26 रन ही बना सकें. उस पूरी सीरीज में रोहित तेज गेंदबाजी के सामने रनों के लिए लगातार संघर्ष करते नजर आए. वहीं दूसरे वनडे के बाद ये खबर आ रही है कि अब रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं. 

You Might Be Interested In

वनडे करियर का होने जा रहा अंत 

अगर इग्लैंड के साथ तीसरा मुकाबला रोहित शर्मा का आखिर मैच साबित होता है, कि क्रिकेट इतिहास में अब उनके एक शानदार करियर का अंत हो जाएगा. रोहित शर्मा अब तक 286 वनडे मैचों में 48.67 के औसत से 11,731 रन बनाए गए. जिसमें से 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं. साथ ही हिटमैन के नाम वनडे इतिहास का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (264 रन) बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. इसके साथ ही उन्होंने बेहत शानदार कप्तानी की थी, भारत को 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल तक पहुंचाया. साथ ही 2024 टी20 मुकाबले में विश्वकप का खिताब भी भारत के नाम दर्ज किया. उसके अलावा उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने साल 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की.  

ये भी पढ़ें: भारत के 5 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें बेइज्जत कर टीम से निकाला गया, संन्यास लेने पर कर दिया गया मजबूर

चयनकर्ताओं की योजना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य कोच गौतम गंभीर और चयन समिति ने पिछले हफ्ते रोहित शर्मा को टीम के भविष्य की योजना के बारे में जानकारी दी थी. चयनकर्ता अब 2027 वनडे विश्व कप को देखते हुए टीम में नए और युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं. माना जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाजों को आने वाले समय में वनडे टीम में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. इसी वजह से रोहित शर्मा के लिए आगे मौके कम हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: IND vs ENG: राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ा, रोहित शर्मा के साथ ठोक डाले 8000 रन… विराट कोहली ने बनाए नए कीर्तिमान

Tags: Hitman Retirement NewsIndia vs England ODIRohit Sharma Last MatchRohit Sharma Retirement
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026

सुगंध ही नहीं औषधीय गुणों के लिए भी है तेज...

July 16, 2026

शारीरिक स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 16, 2026

क्यों नहीं खानी चाहिए मार्केट में मिलने वाली सोया चाप?

July 16, 2026

मानसून में कहां नहीं घूमना चाहिए?

July 16, 2026
Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मा लेंगे संन्यास! आखिरी मैच देखने लंदन पहुंचे माता-पिता; क्या होगा हिटमैन का फैसला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मा लेंगे संन्यास! आखिरी मैच देखने लंदन पहुंचे माता-पिता; क्या होगा हिटमैन का फैसला?
Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मा लेंगे संन्यास! आखिरी मैच देखने लंदन पहुंचे माता-पिता; क्या होगा हिटमैन का फैसला?
Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मा लेंगे संन्यास! आखिरी मैच देखने लंदन पहुंचे माता-पिता; क्या होगा हिटमैन का फैसला?
Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मा लेंगे संन्यास! आखिरी मैच देखने लंदन पहुंचे माता-पिता; क्या होगा हिटमैन का फैसला?