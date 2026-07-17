Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मा लेंगे संन्यास! आखिरी मैच देखने लंदन पहुंचे माता-पिता; क्या होगा हिटमैन का फैसला?

Rohit Sharma Retirement: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के संन्यास की खबरे आग की तरह हर तरफ फैल रही हैं. इस बीच हिटमैन के पिता गुरुनाथ शर्मा और मां पूर्णिमा शर्मा भी लंदन पहुंच चुके हैं. माता-पिता भारत और इंग्लैंड के बीच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में होने वाले आखिरी मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं. सुत्रों के अनुसार, ये मुकाबला रोहित शर्मा का आखिरी वनडे मुकाबला हो सकता है. सिलेक्टर्स द्वारा भविष्य में प्लानिंग से अवगत कराने के बाद रोहित ने खुद अपने परिवार के लिए लंदन में रहने के खास इंतजाम किए हैं, ताकी वह अपने बेटे का आखिरी वनडे मुकाबला देख सकें. हालांकि, फिलहाल टीम या रोहित शर्मा की तरफ से संन्यास की खबरों पर कोई रिएक्शन या बयान नहीं जारी किया गया है.

रोहित शर्मा का खराब प्रदर्शन

रोहित शर्मा के लिए इंग्लैंड दौरा काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उन्होंने पहले वनडे में केवल 11 रन बनाए, जबकि दूसरे मैच में 47 गेंद पर केवल 26 रन ही बना सकें. उस पूरी सीरीज में रोहित तेज गेंदबाजी के सामने रनों के लिए लगातार संघर्ष करते नजर आए. वहीं दूसरे वनडे के बाद ये खबर आ रही है कि अब रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं.

वनडे करियर का होने जा रहा अंत

अगर इग्लैंड के साथ तीसरा मुकाबला रोहित शर्मा का आखिर मैच साबित होता है, कि क्रिकेट इतिहास में अब उनके एक शानदार करियर का अंत हो जाएगा. रोहित शर्मा अब तक 286 वनडे मैचों में 48.67 के औसत से 11,731 रन बनाए गए. जिसमें से 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं. साथ ही हिटमैन के नाम वनडे इतिहास का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (264 रन) बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. इसके साथ ही उन्होंने बेहत शानदार कप्तानी की थी, भारत को 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल तक पहुंचाया. साथ ही 2024 टी20 मुकाबले में विश्वकप का खिताब भी भारत के नाम दर्ज किया. उसके अलावा उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने साल 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की.

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चयनकर्ताओं की योजना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य कोच गौतम गंभीर और चयन समिति ने पिछले हफ्ते रोहित शर्मा को टीम के भविष्य की योजना के बारे में जानकारी दी थी. चयनकर्ता अब 2027 वनडे विश्व कप को देखते हुए टीम में नए और युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं. माना जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाजों को आने वाले समय में वनडे टीम में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. इसी वजह से रोहित शर्मा के लिए आगे मौके कम हो सकते हैं.

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