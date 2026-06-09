टीम इंडिया को राहत, रोहित शर्मा को मिला फिटनेस क्लीयरेंस, अफगानिस्तान वनडे सीरीज में खेलना तय!

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर सामने आई है. पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को फिटनेस क्लियरेंस मिल गई है और अब वह सीरीज में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में उनकी फिटनेस का आकलन किया गया, जिसके बाद उन्हें हरी झंडी दे दी गई. रोहित शर्मा आईपीएल 2026 के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट से परेशान हो गए थे.

बल्लेबाजी करते समय लगी इस चोट के कारण उन्हें मुंबई इंडियंस के लिए पांच मुकाबले नहीं खेलने पड़े थे. हालांकि बाद में उन्होंने वापसी की, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर सवाल बने रहे. मुंबई इंडियंस के कोचिंग स्टाफ का कहना था कि रोहित पूरी तरह फिट हैं, लेकिन वापसी के बाद वह कई मैचों में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले. ऐसे में उन्होंने बल्लेबाजी तो की, लेकिन पूरे 20 ओवर मैदान पर फील्डिंग नहीं की. इसी वजह से वनडे क्रिकेट में उनकी फिटनेस को लेकर संदेह बना हुआ था. जब अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया, तब रोहित शर्मा के नाम के साथ यह शर्त भी जोड़ी गई थी कि उनका चयन फिटनेस क्लियरेंस मिलने पर ही अंतिम माना जाएगा.

रोहित के लिए क्यों अहम है यह सीरीज?

39 साल रोहित शर्मा के लिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. वह अपने करियर के ऐसे दौर में हैं, जहां उन्हें लगातार फिट रहकर प्रदर्शन करना होगा. अगर वह लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहते हैं, तो दूसरे खिलाड़ियों को अपनी दावेदारी मजबूत करने का मौका मिल सकता है. ऐसे में रोहित के लिए हर मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करना बेहद जरूरी होगा. वह 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखकर भी अपनी तैयारियां जारी रखे हुए हैं.

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