टीम इंडिया को राहत, रोहित शर्मा को मिला फिटनेस क्लीयरेंस, अफगानिस्तान वनडे सीरीज में खेलना तय!

रोहित के लिए क्यों अहम है यह सीरीज?
39 साल रोहित शर्मा के लिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. वह अपने करियर के ऐसे दौर में हैं, जहां उन्हें लगातार फिट रहकर प्रदर्शन करना होगा. अगर वह लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहते हैं, तो दूसरे खिलाड़ियों को अपनी दावेदारी मजबूत करने का मौका मिल सकता है. ऐसे में रोहित के लिए हर मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करना बेहद जरूरी होगा. वह 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखकर भी अपनी तैयारियां जारी रखे हुए हैं.
चयनकर्ताओं की नजर भी रहेगी
अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे.