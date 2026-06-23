रोहित शर्मा के नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म श्री से किया सम्मानित, क्रिकेट जगत में खुशी की लहर

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा को पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में रोहित को यह सम्मान दिया. यह अवॉर्ड रोहित के शानदार क्रिकेट करियर और भारतीय क्रिकेट को दिए गए उनके योगदान के लिए मिला है. रोहित के लिए यह पल उनके लंबे और सफल सफर की एक बड़ी उपलब्धि है.

रोहित शर्मा ने अपने खेल से दुनियाभर में अलग पहचान बनाई है. साल 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले रोहित ने धीरे-धीरे खुद को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल कर लिया. उनकी बल्लेबाजी का अंदाज काफी खास है, क्योंकि वह शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं. वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले रोहित दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. उनका 264 रन का रिकॉर्ड आज भी कायम है.

कप्तानी में भी रोहित ने दिखाया दम

रोहित शर्मा सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि कप्तानी में भी कमाल साबित हुए हैं. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 2024 टी20 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता. रोहित की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने मुश्किल समय में शांत रहकर फैसले लिए और युवा खिलाड़ियों को खुलकर खेलने का मौका दिया. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा क्रिकेट खेला.

भारतीय क्रिकेट में रोहित का बड़ा योगदान

रोहित शर्मा की कहानी मेहनत और संघर्ष की मिसाल है. मुंबई से निकलकर भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में शामिल होना आसान नहीं था. उन्होंने अपने प्रदर्शन और नेतृत्व से लाखों युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है. पद्म श्री सम्मान उनके शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. रोहित शर्मा का नाम अब भारतीय क्रिकेट के सफल खिलाड़ियों और कप्तानों की लिस्ट में हमेशा याद किया जाएगा.

