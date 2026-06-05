‘रोहित शर्मा को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, आलोचकों की बातों पर ध्यान न दें’, बचपन के कोच की नसीहत

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों अपनी फिटनेस और फॉर्म को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं. हालांकि उनके बचपन के कोच दिनेश लाड का मानना है कि रोहित को इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. उनका कहना है कि रोहित को सिर्फ अपने खेल का आनंद लेना चाहिए और 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी पर फोकस करना चाहिए.

हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. उन्होंने तीन पारियों में सिर्फ 61 रन बनाए, जिसके बाद कई पूर्व क्रिकेटरों और विशेषज्ञों ने उनकी फिटनेस और भविष्य पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. दिनेश लाड ने कहा कि रोहित शर्मा ने अपने करियर में इतना कुछ हासिल किया है कि अब उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि रोहित का एक ही सपना है और वह भारत को वनडे विश्व कप जिताना है. यही लक्ष्य उन्हें लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है.

रोहित के अनुभव की टीम को जरूरत

दिनेश लाड के मुताबिक आलोचना करना लोगों का काम है, लेकिन भारतीय टीम को रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी की जरूरत है. उन्होंने कहा कि रोहित की तकनीक में कोई कमी नहीं है. वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज को थोड़ा समय लेकर पारी बनानी होती है और रोहित इस कला में माहिर हैं. एक बार क्रीज पर जमने के बाद वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं. लाड ने यह भी कहा कि अगले छह महीने सिर्फ रोहित के लिए ही नहीं, बल्कि हर खिलाड़ी के लिए महत्वपूर्ण हैं. जो अच्छा प्रदर्शन करेगा, वही टीम में अपनी जगह बनाए रखेगा.

विश्व कप जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य

दिनेश लाड ने भरोसा जताया कि रोहित शर्मा 2027 का वनडे विश्व कप जरूर खेलेंगे. उन्होंने कहा कि रोहित अभी भी रोजाना अभ्यास कर रहे हैं और अपनी फिटनेस पर लगातार काम कर रहे हैं. टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया है. लाड का मानना है कि रोहित को आलोचनाओं को नजरअंदाज कर अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए. अगर वह 2019 विश्व कप जैसी बल्लेबाजी दोबारा कर पाए, तो दुनिया को एक बार फिर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिलेगा.