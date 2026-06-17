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14000 रन… रोहित शर्मा का अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा कारनामा, पहले कौन कौन कर चुका ऐसा?

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने लिस्ट-ए क्रिकेट में 14 हजार रन पूरे कर नया कीर्तिमान बनाया. वहीं शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को 402 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

By: Satyam Sengar | Published: June 17, 2026 7:24:19 PM IST

रोहित शर्मा ने लिस्ट ए क्रिकेट में पूरे किए 14000 रन.
रोहित शर्मा ने लिस्ट ए क्रिकेट में पूरे किए 14000 रन.


भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा की नजर 2027 वनडे विश्व कप पर टिकी हुई है. 2023 विश्व कप फाइनल में मिली निराशा के बाद वह एक बार फिर भारत को चैंपियन बनते देखना चाहते हैं. हालांकि बढ़ती उम्र और टीम में युवा खिलाड़ियों की चुनौती के बीच उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा. अफगानिस्तान के खिलाफ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा शानदार लय में नजर आए. उन्होंने सिर्फ 39 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसमें दो छक्के भी शामिल थे. हालांकि वह अर्धशतक से सिर्फ दो रन दूर रह गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में 14 हजार रन पूरे करने की बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली.

रोहित शर्मा अब उन चुनिंदा भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. इस बड़ी पारी की नींव कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने रखी, जिन्होंने शानदार शतक लगाए. मैच में भारत ने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया. यशस्वी जायसवाल को रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने भेजा गया, जबकि शुभमन गिल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे. जायसवाल जल्दी आउट हो गए, जबकि रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके और राशिद खान की गेंद पर आउट हो गए.

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14 हजार रन पूरे करने वाले पांचवें भारतीय बने रोहित

अफगानिस्तान के खिलाफ 48 रन की पारी के दौरान रोहित शर्मा ने लिस्ट-ए क्रिकेट में 14,000 रन का आंकड़ा छू लिया. इसके साथ ही वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के सिर्फ पांचवें बल्लेबाज बन गए. उनसे पहले केवल सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ही इस मुकाम तक पहुंच पाए थे.

आखिरी ओवरों में लड़खड़ाई भारतीय पारी

भीषण गर्मी के बीच शुभमन गिल को कई बार ऐंठन की समस्या हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी. हालांकि उनके आउट होने के बाद भारतीय पारी की रफ्तार धीमी पड़ गई. आखिरी 10 ओवरों में भारत ने सात विकेट गंवा दिए. अफगानिस्तान की ओर से नंगेलिया खारोटे ने चार विकेट लिए, जबकि राशिद खान को तीन सफलताएं मिलीं. इसके बावजूद भारत 402 रन बनाने में सफल रहा और मुकाबले में मजबूत स्थिति हासिल कर ली.

Tags: rohit sharma
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