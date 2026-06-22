रोहित शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग को छोड़ दिया पीछे, सचिन-गावस्कर को भी पछाड़ा, रच दिया इतिहास

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. चेन्नई में खेले गए इस मैच में रोहित ने 69 गेंदों पर 79 रन की तेजतर्रार पारी खेली, जिसमें नौ चौके और तीन छक्के शामिल थे. भारत को 219 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने सिर्फ 28.4 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया. रोहित शर्मा ने इस मैच में नया रिकॉर्ड अपने नाम किया.

रोहित शर्मा के साथ युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 86 गेंदों पर नाबाद 110 रन बनाए और रोहित के साथ पहले विकेट के लिए 170 रन की साझेदारी की. इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में अफगानिस्तान का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया.

रोहित शर्मा ने तोड़ा वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. 39 साल और 51 दिन की उम्र में वह वनडे क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए. उन्होंने मोहिंदर अमरनाथ का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. इसके अलावा रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ते हुए 16,137 रन पूरे किए. सहवाग के नाम 16119 रन हैं. वहीं, सचिन और गावस्कर के नाम क्रमश: 15335 और 12258 रन हैं.

प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी

प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 23 रन देकर 5 विकेट झटके. एक समय अफगानिस्तान का स्कोर 36 रन पर 4 विकेट था, लेकिन कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी ने 102 रन की शतकीय पारी खेलकर टीम को संभाला. वहीं अजमतुल्लाह ओमरजई ने 50 रन का योगदान दिया. हालांकि, अफगानिस्तान की टीम 218 रन पर सिमट गई और भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत दर्ज की.