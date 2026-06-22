Home > क्रिकेट > रोहित शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग को छोड़ दिया पीछे, सचिन-गावस्कर को भी पछाड़ा, रच दिया इतिहास

रोहित शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग को छोड़ दिया पीछे, सचिन-गावस्कर को भी पछाड़ा, रच दिया इतिहास

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया. उन्होंने वीरेंद्र सहवाग का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सबसे सफल सलामी बल्लेबाज बन गए.

By: Satyam Sengar | Published: June 22, 2026 4:17:13 PM IST

रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास.
रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास.


नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. चेन्नई में खेले गए इस मैच में रोहित ने 69 गेंदों पर 79 रन की तेजतर्रार पारी खेली, जिसमें नौ चौके और तीन छक्के शामिल थे. भारत को 219 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने सिर्फ 28.4 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया. रोहित शर्मा ने इस मैच में नया रिकॉर्ड अपने नाम किया.

रोहित शर्मा के साथ युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 86 गेंदों पर नाबाद 110 रन बनाए और रोहित के साथ पहले विकेट के लिए 170 रन की साझेदारी की. इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में अफगानिस्तान का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया.

You Might Be Interested In

रोहित शर्मा ने तोड़ा वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. 39 साल और 51 दिन की उम्र में वह वनडे क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए. उन्होंने मोहिंदर अमरनाथ का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. इसके अलावा रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ते हुए 16,137 रन पूरे किए. सहवाग के नाम 16119 रन हैं. वहीं, सचिन और गावस्कर के नाम क्रमश: 15335 और 12258 रन हैं.

प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी

प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 23 रन देकर 5 विकेट झटके. एक समय अफगानिस्तान का स्कोर 36 रन पर 4 विकेट था, लेकिन कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी ने 102 रन की शतकीय पारी खेलकर टीम को संभाला. वहीं अजमतुल्लाह ओमरजई ने 50 रन का योगदान दिया. हालांकि, अफगानिस्तान की टीम 218 रन पर सिमट गई और भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत दर्ज की.

Tags: rohit sharma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘हाउस ऑफ़ द ड्रैगन’ की एक्ट्रेस ओलिविया कुक की खूबसूरत...

June 22, 2026

नींबू नहीं, इस गर्मी ट्राई करें तरबूज की खट्टी-मीठी शिकंजी

June 21, 2026

‘चना दाल’ से बनती हैं भारत की ये 6 traditional...

June 21, 2026

ज्यादा अदरक खाने के नुकसान

June 21, 2026

ज्यादा कद्दू के बीज खाने के नुकसान

June 21, 2026

रेवती सुले की शादी में सितारों का जमघट!

June 21, 2026
रोहित शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग को छोड़ दिया पीछे, सचिन-गावस्कर को भी पछाड़ा, रच दिया इतिहास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रोहित शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग को छोड़ दिया पीछे, सचिन-गावस्कर को भी पछाड़ा, रच दिया इतिहास
रोहित शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग को छोड़ दिया पीछे, सचिन-गावस्कर को भी पछाड़ा, रच दिया इतिहास
रोहित शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग को छोड़ दिया पीछे, सचिन-गावस्कर को भी पछाड़ा, रच दिया इतिहास
रोहित शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग को छोड़ दिया पीछे, सचिन-गावस्कर को भी पछाड़ा, रच दिया इतिहास