रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, बूढ़े क्रिकेटर को छोड़ा पीछे, बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रही चमक

दुनिया का रिकॉर्ड अब भी नोलन क्लार्क के नाम
हालांकि भारत में सबसे उम्रदराज वनडे खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा के नाम हो गया है, लेकिन विश्व रिकॉर्ड अभी भी नीदरलैंड्स के बल्लेबाज नोलन क्लार्क के पास है. उन्होंने 1996 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 47 साल और 257 दिन की उम्र में वनडे मैच खेला था.
सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी निशाने पर
रोहित शर्मा के पास इस सीरीज में एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है. यदि वह अफगानिस्तान के खिलाफ किसी मैच में शतक लगाते हैं, तो वह वनडे शतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ 38 साल और 327 दिन की उम्र में अपना आखिरी वनडे शतक जड़ा था. ऐसे में सभी की नजरें रोहित के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी.