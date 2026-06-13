Home > क्रिकेट > रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, बूढ़े क्रिकेटर को छोड़ा पीछे, बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रही चमक

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, बूढ़े क्रिकेटर को छोड़ा पीछे, बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रही चमक

रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहला वनडे खेलकर इतिहास रच दिया. 39 साल 44 दिन की उम्र में वह भारत के लिए वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए. उन्होंने मोहिंदर अमरनाथ का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और अब सचिन तेंदुलकर का एक और बड़ा रिकॉर्ड भी उनके निशाने पर है.

By: Satyam Sengar | Published: June 13, 2026 6:45:17 PM IST

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास.
रोहित शर्मा ने रचा इतिहास.


भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है. अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरते ही रोहित भारत के लिए वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य मोहिंदर अमरनाथ का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. रोहित शर्मा हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग चोट से उबरकर टीम इंडिया में लौटे हैं.
चोट के कारण उनके इस सीरीज से बाहर रहने की आशंका थी, लेकिन बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद उन्हें खेलने की अनुमति मिल गई. उनकी वापसी ने भारतीय टीम को भी मजबूती दी. 39 साल और 44 दिन की उम्र में मैदान पर उतरने वाले रोहित शर्मा ने मोहिंदर अमरनाथ का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. अमरनाथ ने अपना आखिरी वनडे मैच 30 अक्टूबर 1989 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. उस समय उनकी उम्र 39 साल और 36 दिन थी. रोहित शर्मा पहले से ही वनडे क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में 11 हजार से ज्यादा वनडे रन बनाए हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके नाम 20 हजार से अधिक रन दर्ज हैं. इसके अलावा वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हैं.

दुनिया का रिकॉर्ड अब भी नोलन क्लार्क के नाम
हालांकि भारत में सबसे उम्रदराज वनडे खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा के नाम हो गया है, लेकिन विश्व रिकॉर्ड अभी भी नीदरलैंड्स के बल्लेबाज नोलन क्लार्क के पास है. उन्होंने 1996 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 47 साल और 257 दिन की उम्र में वनडे मैच खेला था.

You Might Be Interested In

सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी निशाने पर
रोहित शर्मा के पास इस सीरीज में एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है. यदि वह अफगानिस्तान के खिलाफ किसी मैच में शतक लगाते हैं, तो वह वनडे शतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ 38 साल और 327 दिन की उम्र में अपना आखिरी वनडे शतक जड़ा था. ऐसे में सभी की नजरें रोहित के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी.

Tags: rohit sharma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘महाभारत’ के वो एक्टर्स, जा आज तक हैं कुंवारे

June 13, 2026

कंगना रनौत की 7 फ्लॉप फिल्में

June 13, 2026

Visa की टेंशन खत्म! इन खूबसूरत देशों में सीधे मिलेगी...

June 13, 2026

शाहरुख खान की 7 फ्लॉप फिल्में

June 13, 2026

देखें दिशा पाटनी की हॉट तस्वीरें

June 13, 2026

उर्वशी रौतेला जेम्स बॉन्ड 007 गाला में हुईं शामिल

June 13, 2026
रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, बूढ़े क्रिकेटर को छोड़ा पीछे, बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रही चमक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, बूढ़े क्रिकेटर को छोड़ा पीछे, बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रही चमक
रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, बूढ़े क्रिकेटर को छोड़ा पीछे, बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रही चमक
रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, बूढ़े क्रिकेटर को छोड़ा पीछे, बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रही चमक
रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, बूढ़े क्रिकेटर को छोड़ा पीछे, बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रही चमक