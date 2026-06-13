रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, बूढ़े क्रिकेटर को छोड़ा पीछे, बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रही चमक

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है. अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरते ही रोहित भारत के लिए वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य मोहिंदर अमरनाथ का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. रोहित शर्मा हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग चोट से उबरकर टीम इंडिया में लौटे हैं.

चोट के कारण उनके इस सीरीज से बाहर रहने की आशंका थी, लेकिन बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद उन्हें खेलने की अनुमति मिल गई. उनकी वापसी ने भारतीय टीम को भी मजबूती दी.39 साल और 44 दिन की उम्र में मैदान पर उतरने वाले रोहित शर्मा ने मोहिंदर अमरनाथ का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. अमरनाथ ने अपना आखिरी वनडे मैच 30 अक्टूबर 1989 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. उस समय उनकी उम्र 39 साल और 36 दिन थी.रोहित शर्मा पहले से ही वनडे क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में 11 हजार से ज्यादा वनडे रन बनाए हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके नाम 20 हजार से अधिक रन दर्ज हैं. इसके अलावा वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हैं.

दुनिया का रिकॉर्ड अब भी नोलन क्लार्क के नाम

हालांकि भारत में सबसे उम्रदराज वनडे खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा के नाम हो गया है, लेकिन विश्व रिकॉर्ड अभी भी नीदरलैंड्स के बल्लेबाज नोलन क्लार्क के पास है. उन्होंने 1996 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 47 साल और 257 दिन की उम्र में वनडे मैच खेला था.

सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी निशाने पर

रोहित शर्मा के पास इस सीरीज में एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है. यदि वह अफगानिस्तान के खिलाफ किसी मैच में शतक लगाते हैं, तो वह वनडे शतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ 38 साल और 327 दिन की उम्र में अपना आखिरी वनडे शतक जड़ा था. ऐसे में सभी की नजरें रोहित के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी.