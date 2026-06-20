Home > क्रिकेट > IND vs AFG: वही गेंदबाज, वही फील्डर और झटक लिए 2 विकेट… रोहित-कृष्णा ने रच दिया इतिहास

IND vs AFG: वही गेंदबाज, वही फील्डर और झटक लिए 2 विकेट… रोहित-कृष्णा ने रच दिया इतिहास

चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे वनडे में रोहित शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा की जोड़ी ने इतिहास रच दिया. दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान के शुरुआती तीन विकेट हासिल किए.

By: Satyam Sengar | Published: June 20, 2026 4:12:54 PM IST

रोहित-कृष्णा ने रच दिया इतिहास.
रोहित-कृष्णा ने रच दिया इतिहास.


भारत और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई के एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अफगानिस्तान के शुरुआती तीन विकेट हासिल किए और भारतीय वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक नई उपलब्धि दर्ज की. मैच की शुरुआत से ही प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ को आउट कर दिया. गेंद सीधी रोहित शर्मा के हाथों में गई.

रहमत शाह भी प्रसिद्ध कृष्णा की तेज और उछाल भरी गेंद का सामना नहीं कर सके. उन्होंने भी किनारा दिया और रोहित शर्मा ने एक और आसान कैच लपक लिया. इसके कुछ समय बाद इब्राहिम जादरान भी इसी तरह आउट हुए. इस प्रकार अफगानिस्तान के पहले तीनों विकेट प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी और रोहित शर्मा की फील्डिंग के दम पर गिरे.

You Might Be Interested In

भारतीय क्रिकेट में बना नया इतिहास

भारत ने अब तक 1078 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी गेंदबाज और फील्डर की जोड़ी ने पारी के शुरुआती तीन विकेट लगातार हासिल किए हों. इससे पहले वी. वी. एस. लक्ष्मण और इरफान पठान तथा शिखर धवन और जसप्रीत बुमराह की जोड़ियां तीन कैच-विकेट में शामिल रही थीं, लेकिन शुरुआती तीनों विकेट लगातार नहीं आए थे.

प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी

प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए दरवेश रसूली को भी आउट किया. अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर लगा कैच श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन तरीके से पकड़ा. इस विकेट के साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने चार विकेट पूरे किए. वनडे क्रिकेट में यह केवल सातवीं बार है जब किसी भारतीय तेज गेंदबाज ने पारी के पहले दस ओवरों के भीतर चार या उससे अधिक विकेट हासिल किए हों. इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को 36 रन पर 4 विकेट के स्कोर तक पहुंचाकर मैच पर मजबूत पकड़ बना ली.

Tags: prasidh krishnarohit sharma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कमाई तो होगी, लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ेगा! जानें कौन-कौन...

June 20, 2026

किस धर्म को मानते हैं ईशान खट्टर?

June 20, 2026

भोजपुरी की 6 कातिल हसीनाएं

June 19, 2026

पेट की समस्याओं में कौन से फल खाएं?

June 19, 2026

ज्यादा हींग खाने के नुकसान

June 19, 2026

काजल अग्रवाल की 6 सुपरहिट फिल्में

June 19, 2026
IND vs AFG: वही गेंदबाज, वही फील्डर और झटक लिए 2 विकेट… रोहित-कृष्णा ने रच दिया इतिहास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs AFG: वही गेंदबाज, वही फील्डर और झटक लिए 2 विकेट… रोहित-कृष्णा ने रच दिया इतिहास
IND vs AFG: वही गेंदबाज, वही फील्डर और झटक लिए 2 विकेट… रोहित-कृष्णा ने रच दिया इतिहास
IND vs AFG: वही गेंदबाज, वही फील्डर और झटक लिए 2 विकेट… रोहित-कृष्णा ने रच दिया इतिहास
IND vs AFG: वही गेंदबाज, वही फील्डर और झटक लिए 2 विकेट… रोहित-कृष्णा ने रच दिया इतिहास