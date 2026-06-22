Home > क्रिकेट > संजीव गोयनका ने दिखा दी असलियत? ऋषभ पंत को लेकर मचा बवाल, सामने आया सबसे बड़ा सच

संजीव गोयनका ने दिखा दी असलियत? ऋषभ पंत को लेकर मचा बवाल, सामने आया सबसे बड़ा सच

आईपीएल 2026 के फाइनल से पहले ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार वह दिल्ली कैपिटल्स में वापसी कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि उन्हें कप्तानी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था.

By: Satyam Sengar | Published: June 22, 2026 12:53:47 PM IST

संजीव गोयनका ने दिखा दी असलियत?
संजीव गोयनका ने दिखा दी असलियत?


आईपीएल 2026 के फाइनल से कुछ दिन पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अब टीम की कप्तानी नहीं करेंगे. फ्रेंचाइजी ने बताया कि पंत ने खुद कप्तानी छोड़ने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. हालांकि, अब कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि उन्हें मैनेजमेंट यानी संजीव गोयनका और अन्य कोच की सहमति से हटाया गया है.
 
फ्रेंचाइजी ने अपने बयान में कहा कि ऋषभ पंत ने कप्तान के रूप में टीम को बहुत कुछ दिया है और उनके योगदान के लिए संगठन उनका आभारी है. साथ ही टीम अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्माण और नई रणनीति पर काम करेगी. इस घोषणा के बाद पंत के भविष्य को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं.
 

दिल्ली कैपिटल्स में वापसी की चर्चा

हाल ही में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऋषभ पंत अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स में वापसी कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि इस संभावित ट्रेड में कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा बन सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार पंत दिल्ली कैपिटल्स में लौटने के लिए सैलरी में कटौती तक करने को तैयार हैं. उन्होंने अपने आईपीएल करियर के शुरुआती आठ सीजन दिल्ली के लिए खेले थे और टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं.
 

कप्तानी हटाने को लेकर उठे सवाल

हालांकि कुछ नई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पंत ने कप्तानी स्वेच्छा से नहीं छोड़ी थी. कथित तौर पर उन्हें टीम प्रबंधन यानी संजीव गोयनका और कोच ने कप्तानी से हटाया था, जिसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइजी छोड़ने का मन बना लिया. रिपोर्ट में कहा गया है कि पंत खुद को महत्व नहीं मिलने से निराश थे. लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल मेगा नीलामी में ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि में खरीदा था, जो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली थी.

Tags: rishabh pant
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘हाउस ऑफ़ द ड्रैगन’ की एक्ट्रेस ओलिविया कुक की खूबसूरत...

June 22, 2026

नींबू नहीं, इस गर्मी ट्राई करें तरबूज की खट्टी-मीठी शिकंजी

June 21, 2026

‘चना दाल’ से बनती हैं भारत की ये 6 traditional...

June 21, 2026

ज्यादा अदरक खाने के नुकसान

June 21, 2026

ज्यादा कद्दू के बीज खाने के नुकसान

June 21, 2026

रेवती सुले की शादी में सितारों का जमघट!

June 21, 2026
संजीव गोयनका ने दिखा दी असलियत? ऋषभ पंत को लेकर मचा बवाल, सामने आया सबसे बड़ा सच

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

संजीव गोयनका ने दिखा दी असलियत? ऋषभ पंत को लेकर मचा बवाल, सामने आया सबसे बड़ा सच
संजीव गोयनका ने दिखा दी असलियत? ऋषभ पंत को लेकर मचा बवाल, सामने आया सबसे बड़ा सच
संजीव गोयनका ने दिखा दी असलियत? ऋषभ पंत को लेकर मचा बवाल, सामने आया सबसे बड़ा सच
संजीव गोयनका ने दिखा दी असलियत? ऋषभ पंत को लेकर मचा बवाल, सामने आया सबसे बड़ा सच