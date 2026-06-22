संजीव गोयनका ने दिखा दी असलियत? ऋषभ पंत को लेकर मचा बवाल, सामने आया सबसे बड़ा सच

आईपीएल 2026 के फाइनल से कुछ दिन पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अब टीम की कप्तानी नहीं करेंगे. फ्रेंचाइजी ने बताया कि पंत ने खुद कप्तानी छोड़ने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. हालांकि, अब कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि उन्हें मैनेजमेंट यानी संजीव गोयनका और अन्य कोच की सहमति से हटाया गया है.

फ्रेंचाइजी ने अपने बयान में कहा कि ऋषभ पंत ने कप्तान के रूप में टीम को बहुत कुछ दिया है और उनके योगदान के लिए संगठन उनका आभारी है. साथ ही टीम अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्माण और नई रणनीति पर काम करेगी. इस घोषणा के बाद पंत के भविष्य को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं.

दिल्ली कैपिटल्स में वापसी की चर्चा

हाल ही में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऋषभ पंत अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स में वापसी कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि इस संभावित ट्रेड में कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा बन सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार पंत दिल्ली कैपिटल्स में लौटने के लिए सैलरी में कटौती तक करने को तैयार हैं. उन्होंने अपने आईपीएल करियर के शुरुआती आठ सीजन दिल्ली के लिए खेले थे और टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं.

कप्तानी हटाने को लेकर उठे सवाल