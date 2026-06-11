‘जब तक फिटनेस, स्वभाव में बदलाव नहीं होगा, वापसी मुश्किल है…’ ऋषभ पंत को लेकर ऐसा क्यों बोल गए पूर्व क्रिकेटर?

एक समय ऐसा था जब ऋषभ पंत को तीनों फॉर्मेटों का नियमित खिलाड़ी माना जाता था. हालांकि, लगातार अच्छे प्रदर्शन की कमी और अन्य विकेटकीपरों के शानदार खेल ने उनकी राह मुश्किल बना दी है. संजू सैमसन और ईशान किशन ने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है, जबकि ध्रुव जुरेल ने भी मिले मौकों का पूरा फायदा उठाया है. वनडे क्रिकेट में केएल राहुल अभी भारत के पहली पसंद विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं. हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ घोषित वनडे टीम में ईशान किशन की वापसी हुई, लेकिन ऋषभ पंत को जगह नहीं मिली.
पूर्व भारतीय विकेटकीपर सैयद किरमानी का मानना है कि ऋषभ पंत को टीम में वापसी के लिए फिटनेस, निरंतरता और स्वभाव पर विशेष काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि पंत कई बार मैच की परिस्थितियों को समझे बिना हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, जो उनके खेल की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है.