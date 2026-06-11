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‘जब तक फिटनेस, स्वभाव में बदलाव नहीं होगा, वापसी मुश्किल है…’ ऋषभ पंत को लेकर ऐसा क्यों बोल गए पूर्व क्रिकेटर?

पूर्व भारतीय विकेटकीपर सैयद किरमानी ने ऋषभ पंत की वनडे और टी20 टीम में वापसी को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. उनका मानना है कि पंत को फिटनेस, निरंतरता और स्वभाव में सुधार करना होगा.

By: Satyam Sengar | Published: June 11, 2026 1:14:42 PM IST

ऋषभ पंत के लिए क्या बोले सैयद किरमानी?
ऋषभ पंत के लिए क्या बोले सैयद किरमानी?


भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत अभी भी टेस्ट टीम का अहम हिस्सा हैं, लेकिन पिछले दो वर्षों में वह लगभग सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक ही लिमिटेड होकर रह गए हैं. उन्होंने आखिरी बार अगस्त 2024 में श्रीलंका दौरे पर लिमिटेड ओवरों के इंटरनेशनल मैच खेले थे. इसके बाद से वह भारत की वनडे और टी20 योजनाओं से बाहर नजर आ रहे हैं.

एक समय ऐसा था जब ऋषभ पंत को तीनों फॉर्मेटों का नियमित खिलाड़ी माना जाता था. हालांकि, लगातार अच्छे प्रदर्शन की कमी और अन्य विकेटकीपरों के शानदार खेल ने उनकी राह मुश्किल बना दी है. संजू सैमसन और ईशान किशन ने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है, जबकि ध्रुव जुरेल ने भी मिले मौकों का पूरा फायदा उठाया है. वनडे क्रिकेट में केएल राहुल अभी भारत के पहली पसंद विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं. हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ घोषित वनडे टीम में ईशान किशन की वापसी हुई, लेकिन ऋषभ पंत को जगह नहीं मिली.

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पूर्व भारतीय विकेटकीपर सैयद किरमानी का मानना है कि ऋषभ पंत को टीम में वापसी के लिए फिटनेस, निरंतरता और स्वभाव पर विशेष काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि पंत कई बार मैच की परिस्थितियों को समझे बिना हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, जो उनके खेल की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है.

सैयद किरमानी ने क्या कहा?

सैयद किरमानी के अनुसार, किसी भी बल्लेबाज को हर गेंद पर आक्रमण नहीं करना चाहिए. उसे मैच की स्थिति, फॉर्मेट और टीम की जरूरत के अनुसार बल्लेबाजी करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत को यह साबित करना होगा कि वह अन्य विकेटकीपरों से बेहतर और अधिक भरोसेमंद खिलाड़ी हैं. साल 2022 में हुए गंभीर सड़क हादसे के बाद ऋषभ पंत लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे. इस दौरान कई युवा विकेटकीपरों ने इंटरनेशनल स्तर पर अपनी जगह मजबूत कर ली. किरमानी का मानना है कि पंत की वापसी शानदार रही है, लेकिन उन्हें पहले जैसी निरंतरता अभी तक नहीं मिली है. यही कारण है कि भारतीय टीम में उनकी वापसी की राह आसान नहीं दिख रही.

Tags: rishabh pant
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