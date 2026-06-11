‘जब तक फिटनेस, स्वभाव में बदलाव नहीं होगा, वापसी मुश्किल है…’ ऋषभ पंत को लेकर ऐसा क्यों बोल गए पूर्व क्रिकेटर?

सैयद किरमानी ने क्या कहा?

सैयद किरमानी के अनुसार, किसी भी बल्लेबाज को हर गेंद पर आक्रमण नहीं करना चाहिए. उसे मैच की स्थिति, फॉर्मेट और टीम की जरूरत के अनुसार बल्लेबाजी करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत को यह साबित करना होगा कि वह अन्य विकेटकीपरों से बेहतर और अधिक भरोसेमंद खिलाड़ी हैं. साल 2022 में हुए गंभीर सड़क हादसे के बाद ऋषभ पंत लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे. इस दौरान कई युवा विकेटकीपरों ने इंटरनेशनल स्तर पर अपनी जगह मजबूत कर ली. किरमानी का मानना है कि पंत की वापसी शानदार रही है, लेकिन उन्हें पहले जैसी निरंतरता अभी तक नहीं मिली है. यही कारण है कि भारतीय टीम में उनकी वापसी की राह आसान नहीं दिख रही.