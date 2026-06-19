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IPL 2027 में होगा खेला! ऋषभ पंत लौटेंगे दिल्ली, केएल राहुल करेंगे कप्तानी, कुलदीप यादव भी बदलेंगे जर्सी

आईपीएल 2027 से पहले ट्रांसफर मार्केट में बड़ी हलचल की खबरें हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में वापसी कर सकते हैं, केएल राहुल कप्तानी संभाल सकते हैं और कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हो सकते हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 19, 2026 3:54:40 PM IST

ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में होगी वापसी.
ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में होगी वापसी.


आईपीएल 2027 में अभी काफी समय बचा है, लेकिन उससे पहले ही खिलाड़ियों की अदला-बदली को लेकर बाजार गर्म हो गया है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगले सीजन से पहले तीन बड़े भारतीय खिलाड़ी अपनी-अपनी टीम बदल सकते हैं. इनमें ऋषभ पंत, केएल राहुल और कुलदीप यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है.

सबसे बड़ी खबर ऋषभ पंत को लेकर है. कहा जा रहा है कि लखनऊ के कप्तान पंत एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में नजर आ सकते हैं. दिल्ली की टीम और पंत का रिश्ता काफी पुराना रहा है. उन्होंने इसी फ्रेंचाइजी से नाम कमाया, कप्तानी की और कई यादगार पारियां खेलीं. ऐसे में अगर उनकी वापसी होती है तो दिल्ली के फैंस के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं होगी.

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वहीं दूसरी तरफ खबर है कि कुलदीप यादव दिल्ली का साथ छोड़कर लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा बन सकते हैं. कुलदीप पिछले कुछ सालों में दिल्ली के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में रहे हैं. बीच के ओवरों में विकेट निकालने की उनकी कला उन्हें खास बनाती है. यही वजह है कि लखनऊ जैसी टीम उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती है.

दिल्ली कैपिटल्स को मिल सकता है नया कप्तान

रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली कैपिटल्स कप्तानी की जिम्मेदारी केएल राहुल को सौंप सकती है. राहुल के पास कप्तानी का अच्छा-खासा अनुभव है. वह पहले पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी कर चुके हैं. बल्लेबाजी में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और उनके नाम आईपीएल में 5000 से ज्यादा रन दर्ज हैं. अगर ये सभी ट्रांसफर सच साबित होते हैं तो आईपीएल 2027 का पूरा समीकरण बदल सकता है. एक तरफ दिल्ली को ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसे बड़े नाम मिल सकते हैं, तो दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स कुलदीप यादव को जोड़कर अपनी गेंदबाजी और मजबूत कर सकती है. 

Tags: KL Rahulrishabh pant
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