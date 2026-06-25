ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में वापस लौटे, एबी डिविलियर्स बोले- ‘ये तो होना ही था…’

ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल्स में ट्रेड किया गया है. इस डील में दिल्ली ने कुलदीप यादव को लखनऊ भेजा. पंत की यह वापसी खास है क्योंकि उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत साल 2016 में दिल्ली की टीम से ही की थी. खास बात यह है कि पंत ने दिल्ली लौटने के लिए अपनी सैलरी में बड़ी कटौती भी स्वीकार की. वह लखनऊ में मिलने वाले 27 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड करार से घटकर अब 15 करोड़ रुपये की डील पर दिल्ली के साथ जुड़े हैं.
दिल्ली कैपिटल्स के भविष्य पर डिविलियर्स की चिंता
एबी डिविलियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स में हो रहे लगातार बदलावों पर भी सवाल उठाए. टीम में सौरव गांगुली के क्रिकेट निदेशक बनने और युवराज सिंह के बल्लेबाजी कोच की भूमिका संभालने की उम्मीद है. डिविलियर्स का कहना है कि बार-बार मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ में बदलाव खिलाड़ियों के लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कम दबाव के साथ पंत अपने पुराने फॉर्म में लौट सकते हैं.