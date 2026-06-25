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ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में वापस लौटे, एबी डिविलियर्स बोले- ‘ये तो होना ही था…’

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ पंत के समय में ही निराशा के संकेत नजर आ रहे थे. पंत दोबारा दिल्ली की टीम में लौटे हैं और इसके साथ ही फ्रेंचाइजी में कई बड़े बदलाव भी हुए हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 25, 2026 4:12:13 PM IST

ऋषभ पंत को लेकर क्या बोले डिविलियर्स.
ऋषभ पंत को लेकर क्या बोले डिविलियर्स.


साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स का मानना है कि ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी कोई हैरानी वाली बात नहीं थी. उन्होंने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ पंत के दो साल के सफर के दौरान ही ऐसे संकेत मिलने लगे थे कि वह खुश नहीं हैं. डिविलियर्स ने पंत के मीडिया इंटरव्यू और उनके हाव-भाव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी नाराजगी सिर्फ टीम के प्रदर्शन तक सीमित नहीं थी, बल्कि टीम के अंदर की व्यवस्था से भी जुड़ी हो सकती थी.

ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल्स में ट्रेड किया गया है. इस डील में दिल्ली ने कुलदीप यादव को लखनऊ भेजा. पंत की यह वापसी खास है क्योंकि उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत साल 2016 में दिल्ली की टीम से ही की थी. खास बात यह है कि पंत ने दिल्ली लौटने के लिए अपनी सैलरी में बड़ी कटौती भी स्वीकार की. वह लखनऊ में मिलने वाले 27 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड करार से घटकर अब 15 करोड़ रुपये की डील पर दिल्ली के साथ जुड़े हैं.

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दिल्ली कैपिटल्स के भविष्य पर डिविलियर्स की चिंता

एबी डिविलियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स में हो रहे लगातार बदलावों पर भी सवाल उठाए. टीम में सौरव गांगुली के क्रिकेट निदेशक बनने और युवराज सिंह के बल्लेबाजी कोच की भूमिका संभालने की उम्मीद है. डिविलियर्स का कहना है कि बार-बार मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ में बदलाव खिलाड़ियों के लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कम दबाव के साथ पंत अपने पुराने फॉर्म में लौट सकते हैं.

पंत के बयान और टीम में बदलाव पर चर्चा

लखनऊ सुपर जायंट्स के खराब प्रदर्शन वाले सीजन में, जब टीम अंक तालिका में 10वें स्थान पर रही, पंत ने कई बार ड्रेसिंग रूम में “बहुत ज्यादा आवाजों” का जिक्र किया था. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन उनके बयानों से टीम के माहौल को लेकर सवाल जरूर उठे.

Tags: rishabh pant
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