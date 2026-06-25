ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में वापस लौटे, एबी डिविलियर्स बोले- ‘ये तो होना ही था…’

दिल्ली कैपिटल्स के भविष्य पर डिविलियर्स की चिंता

एबी डिविलियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स में हो रहे लगातार बदलावों पर भी सवाल उठाए. टीम में सौरव गांगुली के क्रिकेट निदेशक बनने और युवराज सिंह के बल्लेबाजी कोच की भूमिका संभालने की उम्मीद है. डिविलियर्स का कहना है कि बार-बार मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ में बदलाव खिलाड़ियों के लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कम दबाव के साथ पंत अपने पुराने फॉर्म में लौट सकते हैं.

पंत के बयान और टीम में बदलाव पर चर्चा

लखनऊ सुपर जायंट्स के खराब प्रदर्शन वाले सीजन में, जब टीम अंक तालिका में 10वें स्थान पर रही, पंत ने कई बार ड्रेसिंग रूम में “बहुत ज्यादा आवाजों” का जिक्र किया था. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन उनके बयानों से टीम के माहौल को लेकर सवाल जरूर उठे.