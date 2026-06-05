IND vs AFG: MS धोनी के रिकॉर्ड पर ऋषभ पंत की नजर, एकमात्र टेस्ट में करेंगे बड़ा कारनामा?

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच में खेलते नजर आ सकते हैं. यह मैच 6 जून से मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह इस मैदान पर पहला टेस्ट मैच भी होगा. ऋषभ पंत के लिए यह मुकाबला खास होने वाला है क्योंकि यह उनका भारत के लिए बतौर विकेटकीपर 50वां टेस्ट मैच होगा. इससे पहले धोनी और किरमानी ही ऐसा सकते हैं.

पंत को अगर प्लेइंग XI में मौका मिलता है तो वह ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय खिलाड़ी बनेंगे. उनसे पहले यह उपलब्धि एम. एस. धोनी और सैयद किरमानी के नाम है. महेंद्र सिंह धोनी ने 2005 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपने करियर में कुल 90 टेस्ट मैच खेले, और सभी मैचों में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभाई. उनका आखिरी टेस्ट मैच दिसंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में था.

किरमानी का करियर

सैयद किरमानी ने 1976 से 1986 के बीच भारत के लिए 88 टेस्ट मैच खेले. वे 1983 की विश्व कप विजेता टीम का भी हिस्सा थे. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2759 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेटकीपर के रूप में खेलने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के मार्क बाउचर के नाम है. उन्होंने 147 टेस्ट मैच खेले और 5515 रन बनाए.

पंत के पास छक्कों का भी ऐतिहासिक मौका

इस मैच में ऋषभ पंत एक और बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं. अगर वह 6 और छक्के लगाते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. अभी तक पंत ने 49 टेस्ट मैचों की 86 पारियों में 94 छक्के लगाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में अब तक सिर्फ तीन खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट, ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स—ही 100 या उससे ज्यादा छक्के लगा पाए हैं, अगर पंत यह उपलब्धि हासिल करते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक नया कीर्तिमान बना देंगे.